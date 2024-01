Ngày 12/1, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An, cho biết lực lượng công an xã này đã phối hợp Công an xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, cùng gia đình và người dân tìm thấy cháu bé 2 tuổi trong rừng rậm hơn 1 ngày sau khi mất tích.

Trước đó, anh Vừ Bá Dìa, Bí thư Chi bộ bản Huồi Xái (xã Tri Lễ) đưa vợ và con là Vừ Thùy Dung (2 tuổi) về nhà ông bà ngoại ở bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai) chơi.

Bé Dung được tìm thấy sau hơn một ngày mất tích trong rừng (Ảnh Công an xã Tri Lễ).

Sáng 10/1, anh Dìa và vợ đi sang nhà người thân, còn bé Dung ở nhà chơi với ông bà ngoại. Một lúc sau về nhà không thấy con đâu, cả gia đình anh Dìa tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Do khu vực gia đình sinh sống là rừng núi rậm nên việc tìm kiếm khó khăn.

Nghe tin bé Dung bị mất tích, hàng chục người dân trong bản đã đến hỏi thăm tình hình rồi cùng với lực lượng công an viên bản Huồi Cọ tìm kiếm bé. Nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm không được, gia đình lo lắng và nghi ngờ bé bị bắt cóc nên trình báo lực lượng công an xã để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Theo vị lãnh đạo xã Tri Lễ, gia đình nghĩ bé bị bắt cóc vì cháu chưa đi được, có khả năng chỉ bò theo lối mòn trong bản.

Bé Dung được tìm thấy khi đã rất mệt, đói (Ảnh Công an xã Tri Lễ).

"Gia đình, người thân và công an viên bản Huồi Cọ đã đi tìm kiếm cả ngày, đêm rồi nhưng không được. Cả trăm người thân của gia đình ở xã Tri Lễ cũng sang để giúp đỡ tìm kiếm bé nhưng không thấy tung tích", ông Vi Văn Cường nói.

Sau hơn một ngày tổ chức tìm kiếm, đến 15h ngày 11/1, Ban Công an xã Tri Lễ cùng người dân đã tìm thấy bé Dung đang bò trong rừng rậm, cách nhà hơn 600m. Thời điểm tìm thấy, bé đã tím tái người vì lạnh, sức khỏe có dấu hiệu yếu đi vì hơn 1 ngày đêm không ăn uống.

Công an bàn giao bé Dung cho gia đình (Ảnh Công an xã Tri Lễ).

"Khi đến hiện trường, chúng tôi thấy rừng rậm và mênh mông nên Công an xã Tri Lễ đã báo cáo Công an huyện Quế Phong, chính quyền địa phương và đăng tải thông tin trên các trang mạng, nhờ các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm. Từ sáng đến trưa, lực lượng công an tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, tranh thủ từng giây phút để tìm kiếm bằng được cháu bé.

Đến chiều, gia đình và người thân bắt đầu hết hy vọng. Gia đình cũng đã mời thầy cúng về làm lễ tìm kiếm. Khi đó các anh em cũng động viên gia đình và nói sẽ cố gắng tìm. Anh em sau đó cố gắng đi tìm kiếm và may mắn đã thấy cháu bé. Nếu muộn tý nữa không biết cháu bé sẽ xảy ra chuyện gì", vị lãnh đạo xã Tri Lễ nói thêm.

Sau khi được tìm thấy, cháu bé được đưa về sưởi ấm, cho ăn uống và đưa lên Trạm Y tế xã để được chăm sóc sức khỏe. Hiện sức khỏe cháu bình thường trở lại.