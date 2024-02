Bé 2 tuổi tử vong, 3 người hôn mê do đốt than trong phòng kín

Sáng ngày 3/1, ông Trần Văn Lời, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu bà L.T.M. (SN 1965) và con gái H.T.L. (SN 1989, cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp.

Theo ông Lời, hai bệnh nhân ngộ độc khí CO, đang thở máy oxy liều cao kết hợp điều trị nâng đỡ.

Trước đó, tối ngày 1/2, chị L. vừa sinh con được một tuần tuổi cùng con gái 2 tuổi và mẹ ruột ngủ trong phòng kín, có đốt than ở cữ.

Chị L. và mẹ đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: T.V).

Hôm sau, không thấy gia đình chị L. mở cửa, hàng xóm qua xem phát hiện cả 4 người nằm hôn mê, riêng bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Chị L. và mẹ chị đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; cháu bé sơ sinh đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

Đốt than trong không gian kín sẽ nguy cơ gây ngộ độc khí CO. Khi hít phải một lượng lớn khí CO, nạn nhân có thể đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau cơ, hôn mê dẫn đến tử vong.

Sau khi bị ngạt khí CO, người bệnh dù hồi phục cũng sẽ để lại các di chứng như trí nhớ kém, giảm tập trung, vận động khó khăn,...