Bắt giữ người đàn ông chở 8 con rắn hổ mang chúa đi bán

Ngày 22/5, Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) đang tạm giữ ông Đặng Hoàng Vinh (SN 1974, ngụ thị xã Trảng Bàng) để điều tra, làm rõ về hành vi Mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm.

Theo công an, khoảng 15h ngày 21/5, Công an thị xã Hòa Thành phối hợp Công an xã Trường Tây bắt quả tang ông Vinh đang vận chuyển 8 con rắn hổ chúa, có trọng lượng khoảng 20,8 kg trên địa bàn.

Một số con rắn Vinh đem đi bán bị công an bắt giữ (Ảnh: Tấn Lực).

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai đầu tháng 1 tham gia hội nhóm kín mua bán về đặc sản rừng trên mạng xã hội. Ông ta thường xuyên đăng tải những hình ảnh động vật nguy cấp, quý, hiếm như rắn hổ chúa, rùa răng, mèo rừng... mục đích mua đi bán lại để kiếm lời.

8 con rắn này, người đàn ông mua với số tiền hơn 29 triệu đồng, sau đó đưa đến khu vực chợ Long Hải (thị xã Hòa Thành) để bán lại thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Công an thị xã Hòa Thành ra quyết định tạm giữ Vinh, đồng thời chuyển giao số động vật quý hiếm trên cho Trạm Bảo hộ động vật hoang dã Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) theo quy định.