Sáng 16/6, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Bộ Công an tổ chức hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ trì hội thảo là Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương và ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Công Thủy cho biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hải Nam).

"Bảo vệ an ninh, trật tự là sự nghiệp của nhân dân, dựa vào nhân dân, là một bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của cuộc đấu tranh", ông Thủy nói.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua từng bước phát triển, đem lại hiệu quả tích cực. Từ phong trào, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu, xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia... xuất hiện.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Thủy nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại hạn chế. Phong trào có lúc, có nơi chưa được duy trì thường xuyên, vững chắc; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của phong trào chưa đầy đủ.

"Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; nhất là các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền", ông Thủy nói.

Hội nghị diễn ra trong buổi sáng 16/6 (Ảnh: Hải Nam).

Lý giải về nguyên nhân những hạn chế trên, ông Thủy cho biết, trước hết là do một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quán triệt sâu sắc công tác vận động quần chúng của Đảng, chưa huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới, chưa thu hút được sự tham gia của người dân. Công tác phối hợp giữa MTTQ và lực lượng công an có lúc, có nơi chưa thực sự tốt; chưa phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.