"Báo thủ" náo loạn, nữ CSGT bật san tô quật ngã tội phạm ở bờ hồ Hoàn Kiếm

Sáng 10/8, tại bờ hồ Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên”, chào mừng 80 năm truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Công an Hà Nội đã duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng của Công an TP với 36 khối, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân thủ đô cùng 250 phương tiện.

Một nội dung được người dân đặc biệt hứng thú đó là tình huống giả định Công an Hà Nội vây bắt, xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng đi xe máy kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng tốc độ cao, đồng thời mang theo hung khí là dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao...

Ở tình huống này, khi nắm thông tin, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng lập tức triển khai đội hình để khống chế, vây bắt nhóm nghi phạm.

Lực lượng CSGT và CSCĐ cùng xe chuyên dụng chặn đầu các đối tượng. Khi bị vây bắt, nhóm thanh thiếu niên chống trả quyết liệt.

Bằng nghiệp vụ, cùng công cụ hỗ trợ, các chiến sĩ CSCĐ và CSGT nhanh chóng quật ngã, khống chế được tội phạm.

Trong đó, nữ chiến sĩ CSGT thi triển những thế võ mạnh mẽ, một mình chống lại 2-3 đối tượng cùng một lúc.

Cú bật san tô khiến người dân trầm trồ khi chiêm ngưỡng.

Nhóm thanh thiếu niên nhanh chóng bị bắt giữ, đưa lên xe chuyên dụng áp giải về trụ sở công an.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, Công an Hà Nội đã luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, kề vai sát cánh với nhân dân, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Từ đó, Công an Hà Nội đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của thủ đô và cả nước.