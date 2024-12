Bão số 10 hình thành trên Biển Đông, miền Trung đến TPHCM mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 23/12, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 10 hoạt động trên Biển Đông, có tên quốc tế là Pabuk.

Hồi 13h, vị trí tâm bão Pabuk ở vào khoảng 11,2 độ vĩ Bắc; 112,4 độ kinh Đông trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Đến 13h ngày 24/12, bão giữ nguyên hướng di chuyển với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông bị ảnh hưởng.

Bão Pabuk sẽ gây mưa cho vùng ven biển các tỉnh miền Trung tới TPHCM (Ảnh: NCHMF).

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, bão Pabuk sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới vào khoảng ngày 25/12 trên vùng biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đến 1h ngày 26/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển từ Bình Thuận đến Trà Vinh.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy nhận định, do ảnh hưởng của bão Pabuk, từ ngày 24 đến ngày 29/12, vùng ven biển các tỉnh miền Trung tới TPHCM sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.