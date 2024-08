Băng qua đường tàu như "tự sát"

Theo camera an ninh, vụ việc xảy ra ngay trước số nhà 416 đường Ngọc Hồi hôm 31/7. Một người đàn ông khởi động xe máy rồi thong thả phóng qua đường tàu.

Người này còn ngoái đầu về hướng tàu đến nhưng dường như không ý thức được nguy hiểm. Khi xe qua giữa đường ray, nạn nhân khựng lại và bị tàu tông tử vong.

Khoảnh khắc nạn nhân bị đoàn tàu đâm tại Thanh Trì ngày 31/7 (Ảnh cắt từ clip).

Vụ việc khiến nhiều người liên tưởng đến video cô gái bị tàu đâm khi băng qua đường ngang tự mở cũng xảy ra tại huyện Thanh Trì vào ngày 10/4. Sự lơ đễnh hoặc một lý do nào đó đã khiến các nạn nhân tự lao vào tình huống nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Cao Thắng, Trưởng ban An ninh an toàn, Tổng công ty Đường sắt (VNR) cho biết những vụ tai nạn tàu như trên thường do nạn nhân thiếu quan sát, mất tập trung, có trường hợp đeo tai nghe dẫn đến không nghe thấy tiếng còi tàu. Cá biệt, VNR đã ghi nhận nhiều trường hợp nạn nhân cố ý tự sát bằng cách lao vào đường ray.

Ngoài những nguyên nhân trực tiếp nêu trên, ông Thắng cho rằng cần đề cập đến những vấn đề sâu xa hơn như tình trạng người dân sống quá gần đường tàu, dẫn tới việc "trổ" hàng loạt lối đi tự mở qua đường ray mà không có gác chắn hay đèn cảnh báo.

"Ý thức người dân là một phần, bên cạnh đó cũng cần đánh giá trách nhiệm của địa phương khi cho tồn tại hàng loạt lối đi tự mở trái phép", ông Thắng khẳng định.

Năm 2020, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 358 với yêu cầu xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt vào năm 2025. Tuy nhiên, theo đại diện VNR, tiến độ xóa bỏ các lối đi này tại các địa phương là rất chậm chạp.