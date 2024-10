Ban giám khảo ở vòng sơ khảo Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024

Diễn ra từ ngày 6/8 và kết thúc nhận bài vào ngày 31/10, Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2024 bước vào vòng sơ khảo từ ngày 1/11. Tại đây, ban giám khảo chấm và chọn ra 11 sáng kiến, giải pháp nổi bật nhất để vào vòng chung kết.

Nhằm tìm kiếm giải pháp thiết thực cho cuộc thi, ban tổ chức mời ban giám khảo cho vòng sơ khảo là chuyên gia trong lĩnh vực giao thông, công nghệ.

Theo đó, ban giám khảo năm nay gồm: nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, báo Dân trí; TS. Nguyễn Phi Lê, Giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội; TS. Đinh Quang Toàn, Viện trưởng Viện đổi mới sáng tạo và kinh tế số, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải; ông Mai Ngọc Túy, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; TS. Đinh Viết Sang, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (BKAI), Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhà báo Lê Bảo Trung (Trưởng ban Khoa học Công nghệ, báo Dân trí) và ông Mai Ngọc Túy (Công ty Ô tô Toyota Việt Nam) chấm các tác phẩm trong vòng sơ khảo cuộc thi năm 2023.

Đồng hành cùng cuộc thi 3 mùa giải, ông Mai Ngọc Túy (Công ty Ô tô Toyota Việt Nam) cho biết: "Sau 2 năm chấm sơ khảo Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, tôi cảm nhận rõ sự lan tỏa của cuộc thi. Chương trình thu hút các tác giả thuộc nhiều lĩnh vực, với những sáng kiến mới mẻ, hữu ích cho giao thông Việt Nam".

Ông Mai Ngọc Túy kỳ vọng chủ đề năm nay nhận sự quan tâm trong cộng đồng, nhất là sinh viên các trường đại học khoa học, công nghệ.

"Tôi kỳ vọng cao những sáng kiến thực tế, hữu ích. Ngay trong năm đầu tiên, cuộc thi nhận nhiều ý tưởng công nghệ thiết thực, thậm chí đã có sản phẩm thực tế. Nếu tác phẩm chỉ dừng lại ở mặt ý tưởng mà không tính đến yếu tố khả thi sẽ khó có kết quả tốt".

Nhắn nhủ thí sinh năm nay, ông Mai Ngọc Túy nhấn mạnh các ý tưởng gửi đến cuộc thi cần đề cao tính thực tế, phù hợp điều kiện giao thông Việt Nam. Theo đó, các thí sinh nên có sản phẩm công nghệ ở mức độ nhất định để chứng minh ý tưởng có thể trở thành hiện thực.

Các tác phẩm gửi về dự thi sẽ được ban giám khảo đánh giá kỹ, để tìm kiếm ra sáng kiến nổi bật nhất.

Những năm trước, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam nhận được sự quan tâm và tham gia của các tác giả thuộc mọi lĩnh vực. Nếu năm 2022, số lượng bài thi của chiến sĩ, cán bộ trong ngành giao thông chiếm ưu thế thì năm 2023 nhận được sự tham gia của thầy cô giáo, học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu...

Số lượng bài dự thi trong năm 2023 tăng đột biến, hơn 3 lần so với năm 2022. Với hơn 1.110 bài thi, trong đó bài thi về hạng mục "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam" lên tới hơn 1.000 bài và hạng mục "Sáng kiến Công nghệ về an toàn giao thông" có gần 100 bài dự thi.