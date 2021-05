Bắc Giang: Xem xét phong tỏa khu công nghiệp có nguy cơ xảy ra dịch cao

Dân trí Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch mới tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang đang được xem xét phong tỏa vì có nguy cơ xảy ra dịch cao.

Hàng trăm nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm tại công ty TNHH Wing Interconnect Technology Bắc Giang.

Ổ dịch tại Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu nguy cơ lây lan dịch rất cao

Chiều 15/4, tại Ban Quản lý Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang chủ trì cuộc họp khẩn với các ban, sở ngành liên quan và UBND huyện Việt Yên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Ban Quản lý Các KCN tỉnh, UBND huyện Việt Yên báo cáo tình hình dịch bệnh tại các doanh nghiệp trong KCN, trọng tâm là KCN Vân Trung, Quang Châu. Trong đó nhấn mạnh tình hình, diễn biến ổ dịch mới phát sinh tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, KCN Quang Châu.

Công ty TNHH Hosiden Việt Nam hiện có khoảng 6 nghìn công nhân. Ngay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 tiếp xúc với nhiều công nhân khác cùng phân xưởng, cơ quan chức năng của tỉnh yêu cầu Công ty này tạm dừng sản xuất để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc toàn bộ công nhân và truy vết các trường hợp F1, F2.

Đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, ổ dịch tại KCN Quang Châu diễn biến khá phức tạp. Đây là DN Hàn Quốc, có sự di chuyển công nhân, hàng hóa giữa các công ty thuộc nước này với nhau tại các KCN trong tỉnh bởi vậy nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Cùng đó, công nhân KCN Quang Châu chủ yếu là người dân thuộc huyện Việt Yên và đang trọ ở thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu), thôn Trung Đồng (xã Vân Trung), tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Vì vậy, các ngành chức năng, UBND huyện Việt Yên cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương truy vết để có đầy đủ danh sách bệnh nhân thuộc F0 để đưa đi điều trị kịp thời…

Xem xét phong tỏa KCN, khu nhà trọ có nguy cơ xảy ra dịch cao

Ông Dương Văn Thái - Bí thư tỉnh Ủy Bắc Giang nhấn mạnh: Tình hình dịch Covid-19 hiện nay tại các KCN, nhất là KCN Quang Châu diễn biến rất nghiêm trọng, tốc độ lây lan rất nhanh, nếu không có biện pháp kiểm soát ngăn chặn kịp thời, hiệu quả.

Ông Dương Văn Thái chỉ rõ, quá trình chỉ đạo phòng, chống dịch của các cấp, ngành chức năng còn chưa quyết liệt, hiệu quả đạt thấp, còn tình trạng "chạy" theo dịch, chưa xác định được định hướng chiến lược trong kiểm soát, ngăn chặn dịch.

Theo đó, ông Thái yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ trì các cuộc họp chỉ đạo về công tác này bảo đảm quyết liệt, đồng bộ. Nội dung chỉ đạo đối với các ngành liên quan, địa phương phải được thể hiện bằng văn bản, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đưa toàn bộ công nhân thuộc diện F1 của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đi cách ly ngay; các trường hợp F2 thực hiện cách ly như F1. Đồng thời, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân, người lao động thuộc doanh nghiệp này, có danh sách, địa chỉ của từng công nhân để thông báo cho chính quyền địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng lây lan ra cộng đồng.

Ông Dương Văn Thái - Bí thư tỉnh Ủy Bắc Giang, chủ trì cuộc họp khẩn chiều ngày 15/5, về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Ban Quản lý Các khu công nghiệp.

Các ngành chức năng rà soát tất cả các DN Hàn Quốc, ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm trước; kiểm tra thực tế và có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với doanh nghiệp không đủ điều kiện phòng, chống dịch. Doanh nghiệp hoạt động phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra mà không kịp thời khai báo.

Thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Việt Yên, xem xét phong tỏa KCN, khu nhà trọ có nguy cơ xảy ra dịch cao. Sở Y tế chuẩn bị ngay bệnh viện dã chiến, chịu trách nhiệm rà soát thuốc, thiết bị, vật tư y tế; Phối hợp với các địa phương hướng dẫn cụ thể, kịp thời các điều kiện phòng, chống dịch tại doanh nghiệp. Ngay trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản hỏa tốc báo cáo tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với Thủ tướng Chính phủ, đề xuất với các bộ, ngành liên quan hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, địa phương, Ban Quản lý Các KCN tỉnh rà soát, truy vết, thông tin danh sách cụ thể về các trường hợp liên quan đến ổ dịch, nhất là ổ dịch mới phát sinh tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, bảo đảm an ninh trật tự, tránh hoang mang dư luận. Chỉ đạo công an các huyện nắm rõ danh sách công nhân của DN này để tham mưu cho địa phương quản lý chặt chẽ khi cách ly tại nhà.

Công an tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, quy rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, để lây lan; xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, không để một người lơ là, cả xã hội vất vả.

Lực lượng quân đội chủ trì quản lý các khu cách ly tập trung. Các huyện, thành phố cảnh báo mức độ nguy hại của dịch bệnh, thông báo rộng rãi cho người dân biết để nâng cao ý thức phòng, chống dịch; tránh tình trạng bỏ lọt, sót đối tượng F0, F1.

Được biết, đến 12h ngày 15/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 177 ca dương tính (tăng 67 ca so với ngày 14/5). Các ca dương tính tập trung chủ yếu ở KCN Vân Trung, Quang Châu, huyện Việt Yên.

Bá Đoàn