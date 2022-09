Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông

Hôm nay (19/9) miền Bắc sẽ nắng mạnh. Đến chiều nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ là 35 độ, chạm ngưỡng nắng nóng.

Không chỉ Hà Nội, Nam Định, Việt Trì (Phú Thọ), Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai cũng là các điểm sẽ có nắng nóng vào chiều nay ở Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ.

Phần lớn các thành phố khác như Điện Biên Phủ, Sơn La, Lạng Sơn, Hải Phòng là 32 - 34 độ C. Trời cũng nóng vào buổi trưa và chiều.

Bắc miền Trung nắng nhiều cả ngày hôm nay. Dự báo nhiệt độ ở Huế sẽ lên mức nắng nóng 35 độ. Còn lại các thành phố khác cũng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 34 độ.

Lui xuống phía Nam, dự báo trời nắng, mây đan xen đến trưa nay. Nhờ lợi thế địa hình cao, nhiệt độ các thành phố Pleiku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa không quá 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn các nơi khác của Nam Bộ, Nam miền Trung sẽ nóng hơn, ở mức 32 - 34 độ. Quảng Ngãi còn nắng nóng, 35 độ.

Sang tuần này, khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa nhiều về chiều và tối. Có nơi mưa to dễ đi kèm gió giật và sấm sét, nguy cơ gây ra sạt lở ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị.

Trái lại ở Bắc miền Trung, trời sẽ nắng mạnh và nóng trong 2 ngày đầu tuần, nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ. 5 ngày tiếp theo, trời sẽ chuyển mưa dông, có nơi mưa rất to vào cuối tuần này.

Hôm nay (19/9) miền Bắc sẽ nắng mạnh. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/9:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh; gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.