Australia sẽ đón 1.000 lao động Việt sang làm nông nghiệp

"Với việc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam và Úc đã bước sang một chương mới trong lịch sử quan hệ song phương với sự hợp tác thực chất hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn", theo lời Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thông tin về thành công của cuộc hội đàm giữa người đứng đầu Chính phủ hai nước Việt Nam - Australia tại cuộc họp báo sau hội đàm sáng 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai nước đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.

"6 điểm hơn" trong quan hệ Việt Nam - Australia

"6 điểm hơn" từ việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia cũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát.

Thứ nhất là tin cậy ngoại giao cao hơn, chiến lược hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin tại cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Đoàn Bắc).

Hai là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bao trùm, thực chất, hiệu quả hơn.

Ba là thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn.

Bốn là hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn diện, sâu sắc hơn.

Năm là giao lưu nhân dân, kết nối các thế hệ rộng mở và tin cậy hơn.

Sáu là hiểu nhau, thông cảm và chia sẻ với nhau nhiều hơn về an ninh quốc phòng, hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế cùng với việc trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác cũng là định hướng được hai nhà lãnh đạo thống nhất, nhằm đưa Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị và phát triển toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân cũng như các nước liên quan.

Hai Thủ tướng Việt Nam và Australia chủ trì họp báo thông tin về kết quả hội đàm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ hai nước thống nhất tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, doanh nghiệp hai nước tiếp tục làm việc và học tập.

Nhân dịp này, cơ quan chức năng hai nước đã ký kết 11 văn kiện hợp tác quan trọng về quốc phòng, thương mại, năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ…

"Chúng tôi tin tưởng với việc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam và Australia bước sang một chương mới trong lịch sử quan hệ song phương theo hướng hợp tác thực chất, hiệu quả, toàn diện, bao trùm, bền vững hơn trên tất cả các lĩnh vực", theo lời Thủ tướng.

Australia chuẩn bị đón 1.000 lao động Việt Nam sang làm việc

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp thêm sinh lực cho mối quan hệ Australia - Việt Nam.

"Việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ đưa Australia và Việt Nam trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của nhau", theo lời ông Anthony Albanese.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông cho biết đã cùng người đứng đầu Chính phủ Việt Nam có một cuộc thảo luận hiệu quả trên nhiều lĩnh vực quan hệ đối tác, hợp tác về biến đổi khí hậu và năng lượng, chuyển đổi và đổi mới kỹ thuật số, thương mại và đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và quốc phòng…

Tự hào về những trụ cột hợp tác mới trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, môi trường và chuyển đổi, Thủ tướng Australia nhấn mạnh hai nước đều cam kết đạt phát thải ròng bằng 0.

Ông đồng thời nhấn mạnh cam kết giữa hai bên về việc hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cho biết năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt 25,7 tỷ đô la Australia, tăng 75% so với năm 2020, Thủ tướng Australia cho biết Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 12 của nước này.

Việt Nam và Australia nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (Ảnh: Đoàn Bắc).

Để tăng cường quan hệ kinh tế và tăng cường đầu tư giữa hai nước, ông Anthony Albanese cho biết sẽ hỗ trợ công ty công nghệ Australia tại Việt Nam hoạt động chuyên sâu tại các thị trường mới.

"Là các quốc gia tập trung vào xuất khẩu, chúng tôi nhận thấy các cơ hội tạo việc làm cho cả người Australia và người Việt Nam", Thủ tướng Australia nói và thông báo việc đã thống nhất tạo điều kiện cho 1.000 lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ở Australia, nhằm lấp đầy thiếu hụt lao động ở quốc gia này.

"Các công nhân dự kiến sẽ bắt đầu đến trong năm nay", ông Anthony Albanese nói.

Hoài Thu (Từ Canberra, Australia)