Áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 dịp Tết 2023

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão.

Cụ thể, thời gian tăng cường an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước được áp dụng từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023 và từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 28/01/2023.

Cục Hàng không áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2023 (Ảnh: NIA).

Trong đó, ngày 22/01/2023 đến hết ngày 24/01/2023 không yêu cầu tăng cường quân số và các biện pháp khác của cấp độ 1 áp dụng theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định Thông tư số 13 của Bộ Giao thông vận tải để triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp.

Đối với các Cảng vụ hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu thông báo nội dung Quyết định nêu trên đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Cấp độ 1 về tăng cường các biện pháp an ninh chưa phải là mức cao nhất mà là sự cảnh báo ban đầu để nâng cao an toàn an ninh hàng không.

Theo quy định hiện nay, có 3 cấp độ về đảm bảo an ninh. Việc ban bố Cấp độ nào phụ thuộc vào tính chất sự việc và nguy cơ uy hiếp an toàn, an ninh hàng không quốc gia.