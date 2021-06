Anh xe ôm bắt trộm được giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen

Dân trí Chiều 25/6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác công an tỉnh đến trao thưởng đột xuất cho anh xe ôm Nguyễn Văn Sang vì có công bắt trộm.

Anh Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1971, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trước đó, sáng 12/6, trong lúc ông Lê Văn Gần, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, đang bày hàng hóa là đồ vật giả cổ để bán trên vỉa hè thì bị một đối tượng lấy trộm đồ rồi lên xe bỏ chạy. Ông Gần phát hiện liền kéo xe lại.

Nghe tiếng tri hô của ông Gần, anh Nguyễn Văn Sang làm nghề chạy xe ôm đang đón khách gần đó liền chạy xe đến, tông tên trộm ngã xuống đường.

Lúc này, Thượng úy Đoàn Phi Thoàn và Hạ sĩ Dương Kế Tân đang ăn sáng gần đó chạy ra khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật bàn giao công an phường.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Võ Quang Tiến (sinh năm 1985, trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên), thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Quang Tiến để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, biểu dương hành động của anh Sang cũng như 2 cán bộ công an đã thể hiện sự mưu trí, dũng cảm và quyết liệt trong tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang mong muốn rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng nhau đẩy lùi các loại tội phạm, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Dịp này, ngoài việc tặng giấy khen đột xuất, Giám đốc Công an tỉnh còn tặng thưởng anh Nguyễn Văn Sang 2 triệu đồng.

Nguyễn Hành