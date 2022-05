Ấn tượng màn võ thuật xuất sắc của chiến sĩ công an

Ngày 19/5, tại Quảng Nam, Bộ Công an khai mạc hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).

Hội thi nhằm đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn, điều lệnh, quân sự, võ thuật của cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương. Hội thi cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác.

Tại lễ khai mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó trưởng Ban chỉ đạo hội thi, Bộ Công an - nhấn mạnh: "Việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong công an nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự".

Hội thi diễn ra từ ngày 19-20/5.

Bảng thi số 5 tổ chức tại tỉnh Quảng Nam có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tham dự hội thi đến từ công an 9 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và TP Đà Nẵng.

Các đội sẽ tham gia các nội dung thi gồm duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật công an nhân dân, tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài Mai Hoa Quyền 52 động tác; bắn các loại súng ngắn CZ75 với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa…

Những bài thi bắn súng, võ thuật của các chiến sĩ công an.

Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ Quốc", đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng Cảnh sát nhân dân, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Dùng tay không chặt ngói là một trong những bài thi của các chiến sĩ công an tại hội thi.

Bài biểu diễn thả dao trên người.

Bài biểu diễn uốn cong thanh sắt vào cổ.

Uốn cong thanh sắt bằng yết hầu.

Dùng dao kê vào yết hầu kéo ô tô.

Dùng yết hầu đẩy xe ô tô.