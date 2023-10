Án tham nhũng ở Bình Định: Có bị can đã tiêu hết tiền

Ngày 24/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký báo cáo gửi Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Thanh, từ đầu năm đến nay, công an tỉnh đã khởi tố, điều tra 3 vụ án với 6 bị can về tội tham nhũng; 19 vụ án với 20 bị can về các tội danh xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Đối với 3 vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh, đã thu hồi 350/713 triệu đồng (đạt tỷ lệ hơn 49%).

Công an tỉnh Bình Định đang điều tra các đơn vị thi công đường Hoàng Văn Thụ nối dài, TP Quy Nhơn vì có dấu hiệu tội phạm (Ảnh: Doãn Công).

Đối với các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bị can chủ yếu phạm tội vận chuyển, buôn bán hàng cấm; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự... nên không có thiệt hại, thất thoát cần phải thu hồi.

Công an tỉnh Bình Định cũng đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra về công tác điều tra, xử lý tội phạm nói chung; trong đó có kiểm tra về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Qua đó chấn chỉnh, đôn đốc việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhìn nhận tỷ lệ thu hồi tài sản trong một số vụ án, vụ việc còn thấp so với chỉ tiêu đề ra; một số vụ án không thu hồi được tài sản hoặc thu hồi không đáng kể.

Nguyên nhân là do các vụ án tham nhũng, kinh tế đa phần diễn ra trong thời gian dài mới bị phát hiện, tiền và tài sản chiếm đoạt đều bị các bị can sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, khi bị phát hiện thì các bị can hầu như không còn tài sản để khắc phục bồi thường.

Một số vụ bị can bỏ trốn trước khi bị phát hiện, phải truy nã nên không thu hồi được tài sản thiệt hại; một số vụ mới khởi tố, đang trong giai đoạn điều tra để xác định chính xác số tiền thiệt hại để làm cơ sở tiến hành các biện pháp thu hồi tài sản thiệt hại.

Chưa phát hiện vi phạm đến mức bị xử lý về kê khai tài sản, thu nhập

Năm 2022, UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và bổ sung với 4.577 cán bộ, công chức, viên chức tại 666 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo thanh tra tỉnh thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với 35 cán bộ, công chức, viên chức tại 17 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Qua đó, thanh tra đã kết luận, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, nghiêm túc những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong việc kê khai, giải trình về biến động tài sản, thu nhập phải kê khai; chưa phát hiện trường hợp vi phạm đến mức phải bị xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; tập trung chỉ đạo sâu sát, phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tỉnh cũng sẽ chủ động rà soát các văn bản pháp luật để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.