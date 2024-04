An Giang thông xe cầu không dây văng đầu tiên bắc qua sông Hậu

Sáng 23/4, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ thông xe cầu Châu Đốc. Cầu Châu Đốc được xem là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh An Giang.

Việc thông xe cầu Châu Đốc sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ các tỉnh miền Tây đến TPHCM, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên giới, hoàn chỉnh hệ thống giao thông liên vùng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Châu Đốc (Ảnh: CTV).

Cầu thuộc dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp với tổng kinh phí 2.131 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến là 20,96km.

Cầu Châu Đốc được thiết kế bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, có tổng mức đầu tư trên 534 tỷ đồng. Cầu với 13 nhịp, trong đó bốn nhịp chính dài 260m, khoang thông thuyền rộng 75m, cao 11m. Mặt cầu gồm bốn làn xe, rộng 14m, vận tốc 60km/h.

Đây là cầu thứ ba bắc qua sông Hậu sau cầu Cần Thơ, Vàm Cống. Do liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Nam và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620 thi công.

Người dân lưu thông qua cầu Châu Đốc sáng 23/4 (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Châu Đốc, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh việc khánh thành cầu Châu Đốc mang lại ý nghĩa to lớn với người dân địa phương, góp phần thông tuyến quốc lộ N1, kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới các tỉnh Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang.

"Cầu Châu Đốc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại liên vùng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL và tỉnh An Giang, gắn với mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.

Với vị trí giao thoa, cầu Châu Đốc còn góp phần khơi thông kết nối, đồng bộ tải trọng đường bộ với các tuyến quốc lộ 91, quốc lộ 91C và quốc lộ 80B; tạo động lực trong phát triển kinh tế biên mậu, du lịch, dịch vụ", ông Phước nói.