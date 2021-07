An Giang giãn cách xã hội toàn thị trấn Long Bình

Dân trí Lãnh đạo An Giang quyết định phong tỏa 15 ngày đối với khu vực có ca mắc Covid-19 trên địa bàn thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Tại khu vực này có khoảng 700 hộ dân sinh sống.

Sáng 1/7, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thị trấn Long Bình, huyện An Phú (An Giang) từ 7h ngày 1/7 theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tỉnh An Giang tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 7 trường hợp khác trên địa bàn thị trấn Long Bình nghi ngờ mắc Covid-19.

Cụ thể, kể từ 7h ngày 1/7, huyện An Phú (An Giang) thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày (theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đối với khu vực ấp Tân Khánh (thị trấn Long Bình), do khu vực này có ca dương tính với SARS-CoV-2. Khu vực phong tỏa có khoảng 700 hộ dân đang sinh sống.

UBND thị trấn Long Bình, huyện An Phú quyết định thực hiện giãn cách xã hội thời gian 15 ngày (theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) toàn thị trấn từ 7h ngày 1/7 (trừ ấp Tân Khánh).

Hiện bà L.T.L. được cách ly điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú.

Riêng các khu vực thực hiện theo Chỉ thị 16 phải thực hiện ngay việc phong tỏa, phun khử khuẩn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân, quyết tâm cao, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch;

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Như Dân trí thông tin trước đó, trường hợp nghi mắc Covid-19 đầu tiên của tỉnh An Giang là bà L.T.L. (sinh năm 1969, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú), được phát hiện bệnh khi đến Trung tâm y tế huyện An Phú khám bệnh nền.

Ngành chức năng An Giang ngay sau đó đã khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Qua đó, phát hiện 7 trường hợp khác dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp là con gái và 2 cháu của bà L.

Nguồn lây nhiễm bước đầu xác định có khả năng từ con gái của bà L. là chị P.T.T.N - người trở về từ khu vực thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ngày 14/6, đã được cách ly tại nhà 14 ngày.

Minh Anh