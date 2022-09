Ai được giao thay thế tạm thời công việc của Bí thư Hải Dương?

Chiều 19/9, một lãnh đạo tỉnh Hải Dương xác nhận với phóng viên Dân trí thông tin trên và cho biết thêm, ông Hiệu điều hành Đảng bộ và Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương từ ngày 17/9 đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. (Ảnh: Báo Hải Dương).

Cách đây 3 ngày, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Phạm Xuân Thăng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Thăng chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; để nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ông Phạm Xuân Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Dương có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; Rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.