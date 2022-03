8 con hổ giải cứu ở Nghệ An được "chuyển khẩu" ra vườn thú Hà Nội

Chiều 4/3, đại diện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho PV Dân trí biết, hiện 8 con hổ được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An gửi chăm sóc tại đây đã chính thức chuyển ra cho Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cũng xác nhận đã chính thức chuyển các cá thể ra Hà Nội để chăm sóc theo quy định của pháp luật.

8 cá thể hổ còn sống được vận chuyển ra Hà Nội chăm sóc.

Trước đó, vào 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã ập vào 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), giải cứu 17 cá thể hổ trưởng thành đang nuôi nhốt dưới hầm.

Quá trình gây mê, vận chuyển, 8 trong số 17 con hổ bị chết bất thường, còn lại 9 cá thể hổ được gửi chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. Tuy nhiên, sau một thời gian nuôi nhốt tại đây, có thêm một cá thể hổ đã bị chết.

Hơn 6 tháng qua, chi phí cho việc chăm sóc 8 cá thể hổ nêu trên khá cao, trong khi đó, điều kiện kinh tế địa phương hạn hẹp nên UBND tỉnh Nghệ An đã tìm một số địa phương hỗ trợ việc chăm sóc, nuôi dưỡng đàn hổ này nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, các cá thể hổ được Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm tự bỏ chi phí cho ăn, chăm sóc… với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng, hiện nay số tiền này đang chờ được thanh toán.

Sau thời gian tìm kiếm, đến nay, UBND TP Hà Nội đã chính thức tiếp nhận các cá thể còn sống nói trên.