6 thanh niên khoe "thành tích bốc đầu" bị phạt 23 triệu đồng

Dân trí Ngày 23/7, Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 6 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bằng một bánh với tổng số tiền gần 23 triệu đồng.

Nhóm thanh niên bốc đầu xe rồi khoe "thành tích" lên mạng xã hội (Ảnh: Công an Sơn La).

Theo Công an huyện Sông Mã, trước đó, tài khoản Facebook L.V.H. đăng tải hình ảnh không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông. Công an huyện Sông Mã đã làm rõ và triệu tập người điều khiển xe máy trong clip là Vì Văn H. (trú tại xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Vì Văn H. thừa nhận đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và đi bằng một bánh tại đường liên xã Bó Sinh và Chiềng En (huyện Sông Mã).

5 trong số 6 nam thanh niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Ngoài ra, công an huyện cũng đã thu thập được một số hình ảnh trên mạng xã hội và triệu tập 5 trường hợp có hành vi tương tự gồm: Lò Văn L., Lò Văn T., Phạm Văn D., Vì Văn U., Cầm Văn Đ. (tất cả đều trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã).

Sau đó, Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định xử phạt đối với 6 trường hợp trên về các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe máy chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển… Tổng mức tiền phạt là gần 23 triệu đồng.

