6 tháng xảy ra 40 sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn bay

Ngày 11/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc Gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023 (từ 15/12/2022 đến 14/6/2023), toàn quốc xảy ra gần 5.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 2.900 người, số người bị thương là hơn 3.400 người.

Trong đó đường bộ xảy ra hơn 4.900 vụ, làm chết hơn 2.800 người, khiến hơn 3.400 người bị thương. Đường sắt xảy ra 48 vụ, làm chết 34 người, bị thương 13 người. Đường thủy xảy ra 12 vụ, làm chết 8 người. Hàng hải xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người.

Máy bay Bell-505 gặp nạn khi đang chở khách tham quan Vịnh Hạ Long ngày 5/4 (Ảnh: VNH).

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2023, trong lĩnh vực hàng không dân dụng, lực lượng chức năng đã nhận được 172 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra một vụ tai nạn mức A, 40 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn.

Trong đó, vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra liên quan đến trực thăng BELL 505, xảy ra vào hôm 5/4, tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, khiến 5 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.

Cũng trong lĩnh vực hàng không, trong 6 tháng đầu năm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức sát hạch cấp, gia hạn giấy phép cho hơn 1.600 người lái và nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay.

6 tháng, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 1,6 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 3.200 tỷ đồng, tước hơn 320.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Ngoài ra, cảnh sát giao thông và cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố hơn 2.600 vụ, với gần 2.700 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân truy tố hơn 2.100 vụ với gần 2.200 bị can.