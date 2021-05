5.000 cử tri là lực lượng công an, quân đội bỏ phiếu bầu cử sớm

Dân trí Sáng 20/5, gần 5.000 cử tri thuộc lực lượng vũ trang bỏ phiếu bầu cử sớm 3 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc để ngày 23/5 tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối công tác bầu cử ở địa phương.

Quang cảnh bỏ phiếu bầu cử sớm tại Công an Cần Thơ sáng ngày 20/5.

Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an thành phố có 5 Tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm, gồm: Công an thành phố (Tổ bầu cử số 19); Công an quận Ninh Kiều (Tổ bầu cử số 10); Công an quận Bình Thủy (Tổ bầu cử số 15); Công an quận Cái Răng (Tổ bầu cử số 9); Công an quận Ô Môn (Tổ bầu cử số 24).

Đại tá Thăng cũng cho biết, công tác bầu cử tại các Tổ bầu cử sớm được triển khai đúng quy định. Công an thành phố ban hành nhiều kế hoạch, phương án cụ thể bố trí, huy động, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu.

Các Tổ bầu cử sớm đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức bầu cử đúng Luật định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các cử tri ở Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ bỏ phiếu cầu cử sáng 20/5.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ - đánh giá cao công tác bầu cử sớm của Công an thành phố và yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các mặt công tác bầu cử.

Ông Hiểu cũng đề nghị Công an Cần Thơ chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Sáng cùng ngày, tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ (khu vực bỏ phiếu số 07), có gần 500 cử tri cũng tham gia bầu cử sớm, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên địa bàn TP Cần Thơ có 8 tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang được bỏ phiếu sớm. Trong đó, Công an TP có 5 tổ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động có 2 tổ, Bộ Chỉ huy quân sự TP có 1 tổ. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm là gần 5.000 người.

Hoàng Tùng