5 năm cứu hộ gần 500 động vật hoang dã

Ngày 30/5, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW), Vườn quốc gia Pù Mát tổ chức Hội thảo "Tăng cường hợp tác liên ngành trong việc chống săn bắn, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh".

Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát chia sẻ tại hội thảo.

Mục đích của hội thảo là cùng tìm ra giải pháp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn ĐVHD, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn bắn, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là diễn đàn để các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An, cùng các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của hợp tác liên ngành trong việc chống săn bắn, buôn bán, tiêu thụ, sử dụng ĐVHD trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, chương trình cung cấp cho đại biểu các thông tin về hiện trạng, các mối đe dọa đến ĐVHD, nỗ lực trong việc thực thi pháp luật quy định về bảo vệ ĐVHD.

Những bộ xương thú rừng còn sót lại bởi tình trạng đi săn bắn.

Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc VQG Pù Mát chia sẻ, trong vòng 5 năm qua (từ 2018-2022), SVW là đơn vị có sự hợp tác với Vườn thực hiện nhiều hoạt động cứu hộ và phục hồi ĐVHD, bảo vệ rừng.

"SVW phối hợp với VQG Pù Mát cứu hộ gần 500 cá thể động vật tịch thu từ buôn bán trái phép, thành lập và vận hành nhóm bảo vệ rừng nhằm thúc đẩy, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng cùng lực lượng kiểm lâm. SVW cũng tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức và giảm cầu tiếp cận tới 100.000 người dân vùng đệm, các hoạt động nghiên cứu xã hội, thực địa cũng đã được triển khai liên tục", ông Trần Xuân Cường chia sẻ.

Cũng theo ông Cường, các hoạt động săn bắt trái phép giảm 80%; các thống kê từ bẫy ảnh cũng ghi nhận sự phục hồi của các quần thể ĐVHD, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất cả nước. Rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh.

"Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên được Nhà nước ban hành đầy đủ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương trong đấu tranh ngăn chặn các hành vi, vi phạm về quản lý ĐVHD có lúc có nơi còn hạn chế.

Tình trạng vi phạm các quy định về quản lý ĐVHD trong một số bộ phận nhân dân vẫn còn diễn ra do tập quán, thói quen sử dụng sản phẩm động vật rừng hoang dã chưa được chấm dứt triệt để", ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Voọc chà vá chân nâu - loại linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng do mất môi trường sống bởi phá rừng và săn bắn lấy thịt, xương và các bộ phận cơ thể làm thuốc.

Ông Tuấn hy vọng, hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tư tưởng đột phá, thiết thực trong công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị tổ chức bảo tồn ĐVHD tại Nghệ An.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về ba nội dung chính, nhằm tăng cường hợp tác liên ngành trong việc chống săn bắn, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng ĐVHD trái phép trên địa bàn tỉnh như: Tăng cường công tác bắt giữ các hành vi mua bán trái phép, các đầu nậu, đầu cơ về ĐVHD; tăng cường công tác xử lý các hành vi vi phạm liên quan tới ĐVHD sau khi tịch thu, bắt giữ; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho người dân, nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán, sử dụng, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo ĐVHD trái phép.