Phát hiện số lượng lớn động vật hoang dã "đi xe khách"

Khoảng 3h15 ngày 20/3, tại km 418, quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An - tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát 43B-00034, do tài xế N.V.B. (SN 1987, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển.

Số động vật không giấy tờ được giấu trong khoang hành lý (Ảnh: Công an Nghệ An).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang hành lý xe khách chứa 6 lồng sắt và nhựa, bên trong chứa 17 cá thể động vật có tổng khối lượng 63 kg. Trong đó, có 13 cá thể chủng loại cầy hương và 4 cá thể thuộc chủng loại nhím, có 2 cá thể trong số động vật nêu trên đã chết.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số động vật nói trên.

17 cá thể động vật không rõ nguồn gốc nhốt trong các lồng (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.