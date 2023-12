4 tháng trước bị bắt, Chủ tịch An Giang chỉ đạo gì về chặn khai thác cát?

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, sau vụ việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí,… bị bắt để điều tra tội Nhận hối lộ, do liên quan đến đường dây khai thác cát lậu, ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký văn bản chỉ đạo liên quan công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh này.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản (từ năm 2019 đến trước 25/8/2023 có ít nhất 4 quyết định, 2 chỉ thị, 2 kế hoạch, 22 công văn) chỉ đạo tăng cường công tác này, nhưng còn một số tổ chức, cá nhân sai phạm trong hoạt động khoáng sản.

Phương tiện khai thác cát trên sông ở An Giang (Ảnh minh họa: Nguyễn Cường).

Thời điểm đó, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương kiểm tra, rà soát giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đã cấp và các quyết định, văn bản cho phép thu hồi khoáng sản đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; đề xuất chấm dứt việc khai thác khoáng sản đối với các khu vực không đủ điều kiện.

Công văn do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký, yêu cầu rà soát các cơ sở khai thác khoáng sản đã hết giấy phép khai thác, thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ, bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng.

Chủ tịch tỉnh giao Công an tỉnh thành lập các chốt kiểm soát nguồn vật liệu xây dựng vận chuyển qua địa bàn tỉnh (từ tỉnh An Giang đi các địa phương khác, hoặc từ các địa phương khác vận chuyển vào tỉnh An Giang).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Ảnh: Bộ Công an).

Cục Thuế tỉnh kiểm tra, đối chiếu sản lượng khoáng sản kê khai, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nộp các loại thuế, phí của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định.

Văn bản do ông Bình ký, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, khu vực biên giới, đặc biệt là khoáng sản cát sông.

"Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, không phép kéo dài trên địa bàn quản lý", nội dung chỉ trong văn bản ngày 25/8 nêu rõ.

4 tháng sau văn bản trên, chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang , về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Ông Bình được xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.