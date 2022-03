4 nữ sinh đi xe máy lao xuống cống nước, 3 em tử vong trong đêm

Sáng 26/3, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã có 3 học sinh bị tai nạn rơi xuống cống nước tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 25/3, 4 học sinh ở xã Ngư Lộc đèo nhau trên một xe máy đi chơi. Khi về đến thôn Phú Lương (xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc), do đường tối, chưa đủ tuổi lái xe, 4 người trên một xe không đảm bảo an toàn nên các em bị lao xe xuống cống nước bên đường. Hậu quả 3 học sinh tử vong, một em ngồi sau may mắn thoát chết.

Ngay trong đêm, gia đình và chính quyền địa phương đã lo các thủ tục mai táng các nạn nhân xấu số (Ảnh: CTV).

Bước đầu, danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là Trịnh Thị V. (SN 2009), Đặng Thị Tr. (SN 2010) và Mai Thị Bảo Y. (SN 2009), cùng trú xã Ngư Lộc. Học sinh thoát chết là Phạm Thị Khánh V. (SN 2009, trú xã Ngư Lộc).

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân đến hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, động viên, thăm hỏi và chia buồn cùng thân nhân các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.