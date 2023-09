4 bước bình chọn top 16 Sáng kiến An toàn giao thông 2023

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông 2023 đã bước vào vòng Chung khảo bình chọn trực tuyến. Độc giả truy cập https://sangkienatgt.dantri.com.vn/ để bình chọn bài dự thi mà mình yêu thích, qua 4 bước.

Hướng dẫn bình chọn top 16 Sáng kiến An toàn giao thông 2023

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 do Cục Cảnh sát Giao thông, Báo điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thể lệ tham gia cuộc thi, độc giả có thể truy cập website của chương trình tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn.

Đồng hành cùng Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam có đơn vị tài trợ chính Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, đơn vị tài trợ Tổng công ty Bảo hiểm PVI.