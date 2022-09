30.000 hộ nghèo, cận nghèo ở Bạc Liêu sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh

Chiều 15/9, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Bạc Liêu về chuyển đổi số.

Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu, cho biết hiện nay hạ tầng số của tỉnh phát triển khá tốt. Trong đó, 100% cấp xã có cáp quang tới trung tâm; 100% trường học, bệnh viện có kết nối Internet băng rộng; tỷ lệ dân số được phủ sóng di động 100%...

Bộ TT&TT làm việc với tỉnh Bạc Liêu ngày 15/9 (Ảnh: H.H).

Tuy nhiên, theo bà Phương, chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến nhận thức về chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chưa được triển khai sâu rộng; nguồn lực đầu tư thiếu; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng chưa đủ khả năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu...

"Một trong những nguyên nhân do mặt bằng chung dân trí còn thấp, tâm lý ngại thay đổi. Cạnh đó, trình độ, điều kiện tiếp cận và kỹ năng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế", bà Phương nói và cho biết, với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, do hạn chế về nhân lực công nghệ thông tin cũng như kiến thức, kỹ năng số nên chưa mạnh dạn chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp nhận thức được lợi ích của chuyển đổi số nhưng chưa mạnh dạn tham gia do e ngại chi phí đầu tư, các vấn đề về an toàn thông tin khi giao dịch trên môi trường số.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: N.H).

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu có 8 kiến nghị, đề xuất đến Bộ TT&TT về xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; cung cấp dữ liệu mở của các cơ quan Nhà nước; triển khai chương trình, đề án hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số; hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo và cận nghèo;…

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, qua thống kê của tỉnh Bạc Liêu có khoảng 30.000 hộ nghèo, cận nghèo thiếu điện thoại thông minh. Bộ sẽ hỗ trợ 15.000 cái cho tỉnh từ chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Với 15.000 cái còn lại, Bộ trưởng đã giao cho 3 đơn vị viễn thông lớn (VinaPhone, MobiFone, Viettel) hỗ trợ cho tỉnh.

Với những kiến nghị khác của tỉnh Bạc Liêu về lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giao các đơn vị chuyên môn hỗ trợ, tháo gỡ.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị tỉnh Bạc Liêu xem xét tách Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch ra thêm một Sở là Sở TT&TT, để công việc tập trung lĩnh vực, chuyên môn hơn.

Trước đó, năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã sáp nhập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở TT&TT, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết việc sáp nhập các Sở trước đây để giảm đầu mối. Tuy nhiên, khi triển khai công việc thời gian qua cho thấy vẫn còn những bất cập. Do đó, tỉnh chờ Trung ương đánh giá để có những xem xét phù hợp.