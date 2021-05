3 số phận éo le của 3 người phụ nữ vượt biên bán bào thai

Dân trí Bế tắc trong cuộc sống sau cái chết của chồng, chuyện tình cảm bị cấm cản, bị bạn trai "quất ngựa truy phong", 3 người phụ nữ với 3 nỗi buồn khác nhau đã quyết định vượt biên đi bán cốt nhục của mình.

Ba thai phụ Lữ Thị N., Ven Thị C. và Moong Thị S. thời điểm được đưa về trụ sở công an.

Như tin đã đưa, ngày 24/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phối hợp Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bàn giao 3 thai phụ cho gia đình. Các thai phụ này đều là người dân tộc Khơ Mú, quê ở huyện Kỳ Sơn, khi đang trên đường sang Trung Quốc bán bào thai thì bị các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Các thai phụ đang trong thai kỳ từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 9, có hoàn cảnh hết sức éo le.

Moong Thị S. (SN 1995) chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh nhưng sơn nữ này chưa được hưởng niềm hạnh phúc làm vợ. Khuôn mặt của S. quắt lại, nước da xanh tái, dáng đi đã nặng nề bởi bụng bầu vượt mặt.

Theo lời kể của S., cô và một người đàn ông nảy sinh tình cảm với nhau. Người này thề non hẹn biển nên S. không tiếc anh ta thứ gì. Thế nhưng khi cô thông báo mang bầu thì ngay ngày hôm sau người yêu cũng "quất ngựa truy phong". Moong Thị S. đã cố gắng liên lạc với người yêu nhưng rồi phải thất vọng ôm nỗi tủi hổ "không chồng mà chửa".

Không công việc, không thu nhập cũng không dám nói với gia đình, S. lên mạng cầu cứu sự giúp đỡ và được giới thiệu "đi Trung Quốc sinh rồi bán con".

Điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An lấy lời khai của 3 thai phụ.

Thông qua mạng xã hội, S. quen biết Ven Thị Son (trú xã Phà Đánh, Kỳ Sơn, hiện lấy chồng, sinh sống ở Trung Quốc). Son nói với S. bắt xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ có người đón đưa sang Trung Quốc. Khi nào sinh xong, bán con, hai bên sẽ phân chia số tiền kiếm được.

Trẻ nhất trong 3 thai phụ là Lữ Thị N. Thời điểm này, cô mới được 18 tuổi nhưng mang bầu 5 tháng. Đứa bé trong bụng N. là kết quả mối tình giữa cô và một chàng trai cùng xã. Thế nhưng mối tình và cả kết quả của nó không được gia đình hai bên chấp nhận.

Bị gia đình hai bên phản đối, người yêu lại không dám đứng ra bảo vệ, cô gái 18 tuổi lâm vào bế tắc, cùng quẫn. N. không dám phá thai nhưng nếu đẻ ra thì lấy gì để nuôi con? Lúc này, cô sực nhớ đến Lương Thị Săn (SN 1992) trú cùng xã, lấy chồng Trung Quốc từ lâu, hồi năm ngoái có về quê.

Nghe N. than thở, Săn bảo sang Trung Quốc bán con, vừa có tiền, vừa có người nuôi con cho, bên đó người ta hiếm muộn, quý trẻ con lắm. Bùi tai, Lữ Thị N. đồng ý sang Trung Quốc theo hướng dẫn của Săn.

Trong khi thuê một nhà nghỉ ở tỉnh Quảng Ninh chờ người của Săn tổ chức vượt biên sang Trung Quốc, Lữ Thị N. vô tình gặp Ven Thị C. (SN 1988). Ven Thị C. cho biết, bản thân mang thai tháng thứ 5 và đang chờ người của Ven Thị Son đưa sang Trung Quốc sinh con để bán.

So với Lữ Thị N. thì Ven Thị C. có may mắn hơn. Cô đã từng có chồng, có một gia đình hạnh phúc với đứa con đầu lòng. Thế nhưng khi cô vừa mang bầu đứa con thứ 2 thì chồng lâm bệnh hiểm nghèo và qua đời.

Phòng Cảnh sát Hình sự và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đưa các thai phụ về quê, bàn giao cho gia đình.

Nghèo khó, một mình nuôi con, Ven Thị C. bế tắc cùng cực. Người phụ nữ này nảy sinh suy nghĩ sang Trung Quốc đẻ rồi bán con và cầu cứu sự giúp đỡ của Ven Thị Son.

Dù 3 thai phụ này rời quê vào những thời điểm khác nhau nhưng ngày 1/4 được một số đối tượng tổ chức vượt biên sang Trung Quốc, thuê nhà nghỉ ở tỉnh Quảng Tây ở trước khi được Ven Thị Son và Lương Thị Săn đón về nhà dưỡng thai, chờ sinh nở. Sự có mặt bất hợp pháp của 3 người phụ nữ này bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện.

Phía Trung Quốc liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp xác minh. Khi có thông tin cụ thể về nhân thân, quê quán của 3 người này, Phòng Cảnh sát Hình sự và Tổ chức Rồng Xanh đã đưa về Việt Nam, tổ chức cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định trước khi bàn giao cho gia đình.

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, mặc dù xác định được 2 đối tượng đưa 3 thai phụ sang Trung Quốc sinh con để bán nhưng hiện cả 2 người này không có mặt tại địa phương, không xác định được địa chỉ cư trú cụ thể nên chưa có căn cứ để xử lý.

"Do hiện chưa có quy định về xử lý hình sự đối với việc mua bán bào thai nên nếu bắt được các đối tượng kể trên, cơ quan chức năng cũng chỉ có thể xử lý về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", hoặc "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự cho hay.

Hoàng Lam