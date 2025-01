3 lỗi vi phạm đến ngày 1/1/2026 mới bị xử phạt

Hành vi đầu tiên là chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định áp dụng đối với người điều khiển ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Với lỗi vi phạm này, mức phạt là 800.000-1 triệu đồng.

(Ảnh minh họa: Tiền phong).

Thứ 2 là hành vi sử dụng ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi.

Mức phạt đối với lỗi vi phạm này là 3-4 triệu đồng đối với cá nhân, 6-8 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Hành vi thứ 3 là điều khiển ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định áp dụng đối với người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh.

Mức phạt đối với lỗi vi phạm này là phạt tiền 1-2 triệu đồng.