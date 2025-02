22 cán bộ lãnh đạo Công an Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định giải quyết cho 22 cán bộ lãnh đạo nghỉ công tác và hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3.

Trong số này, có 11 cán bộ nghỉ hưu ngay, bao gồm nhiều lãnh đạo cấp trưởng phòng như Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ; Đại tá Huỳnh Quý, Trưởng Phòng An ninh kinh tế và Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.

22 cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xin nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh: Công Bính).

10 cán bộ khác sẽ nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí, trong đó có nhiều lãnh đạo là trưởng phòng và trưởng công an các huyện. Đặc biệt, Thượng tá Nguyễn Quang Phước, Trưởng Phòng An ninh điều tra, cũng nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ này, nhấn mạnh rằng họ đều có bề dày kinh nghiệm công tác 30-42 năm.

Ông cho biết, mặc dù các cán bộ chưa đủ tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân, nhưng đều có nguyện vọng nghỉ hưu sớm để nhường bước cho thế hệ trẻ.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ về hưu sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi và chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Công Bính).

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ thay mặt các cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi, chia sẻ rằng ông và 21 cán bộ khác tự nguyện xin nghỉ hưu để thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ngành công an.

Ông nhấn mạnh quyết định này thể hiện trách nhiệm cá nhân, tính tiên phong và gương mẫu của người đảng viên trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và lực lượng Công an nhân dân.