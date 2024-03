21 người chết vì tai nạn đường sắt trong 3 tháng đầu năm

Ngày 18/3, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết trong quý I/2024, cả nước đã xảy ra 46 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 21 người và bị thương 25 người.

Trong đó, 1 vụ tai nạn rất nghiêm trọng, 18 vụ tai nạn nghiêm trọng và 27 vụ tai nạn ít nghiêm trọng.

Vụ tai nạn chiều 17/3 khiến một nữ sinh tử vong. Cục Đường sắt nhấn mạnh nguyên nhân tai nạn chủ yếu do thiếu chú ý quan sát khi băng cắt qua đường ray.

So sánh với cùng kỳ 2023, tai nạn đường sắt giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, các nguyên nhân cố hữu dẫn tới tai nạn vẫn lặp lại.

Tai nạn chủ yếu do người và phương tiện băng cắt qua đường sắt không chú ý quan sát tín hiệu cảnh báo khi tàu hỏa đang đến gần. Thống kê cũng cho thấy tai nạn tại các lối đi tự mở chiếm đa số (24 vụ tại lối đi tự mở, 8 vụ tại đường ngang có cảnh báo, 1 vụ tại đường ngang có người gác, 13 vụ dọc 2 bên đường sắt).

Hiện, cả nước có 4.814 điểm giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt. Trong đó, đường ngang có cảnh báo (người gác, cần chắn tự động hoặc biển báo, đèn hiệu) chỉ chiếm hơn 30%. Gần 70% còn lại là các lối đi do người dân tự mở.

Cục Đường sắt chủ trương xóa bỏ các lối đi tự mở nhưng không xuể. Họ phải lên danh sách các lối đi tự mở để bàn giao cho địa phương cùng quản lý và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn.

Các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao cũng được đề xuất nâng cấp cải tạo hoặc đề nghị địa phương cảnh giới an toàn; thông báo lịch trình chạy tàu, tổ chức tập huấn, cung cấp dụng cụ phòng vệ, điện thoại liên lạc chạy tàu cho lực lượng tham gia cảnh giới của địa phương.

Trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen và hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trong đó, vị trí 5 điểm đen gồm km81+487 (thị trấn Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), km109+350 (xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định), km257+990 (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); km267+500 (xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); km299+625 (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).