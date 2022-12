2 tuần cao điểm, CSGT xử lý 40.000 "ma men" và "quái xế"

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 2 tuần đầu thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 30/11/2022), lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 130.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), qua đó phạt tiền hơn 240 tỷ đồng...

Trong 2 tuần cao điểm, CSGT toàn quốc đã xử lý gần 20.000 ma men (Ảnh minh họa).

Đối với vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, Cục CSGT cho biết lực lượng chức năng đã xử lý gần 20.000 "ma men". Thậm chí, nhiều "ma men" bị các tổ công tác của Cục CSGT phát hiện khi đang điều khiển phương tiện trên cao tốc.

Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn quốc cũng xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng, bị CSGT lập biên bản xử lý.

Về vi phạm tốc độ, lực lượng CSGT cả nước qua kiểm soát đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 2/6, tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ. Tài xế ô tô khai nhận đã sử dụng rượu bia sau khi lái xe (Ảnh: Bá Đoàn).

Theo Cục CSGT, với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về giao thông, trong công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 95 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 111 đối tượng; 57 vụ, 25 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại; 8 vụ, 5 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, 12 vụ, 17 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép; 14 vụ, 14 đối tượng khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản trái phép.