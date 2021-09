18 đối tượng thuê biệt thự sử dụng ma túy giữa đại dịch Covid-19

Dân trí Bất chấp các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, hàng chục nam thanh nữ tú thuê biệt thự để tụ tập, cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sáng 5/9 Tổ công tác của Công an thành phố Phúc Yên làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Đại Quang, xã Ngọc Thanh phát hiện tại một căn biệt thự cho thuê có 15 đối tượng (11 nam và 4 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hầu hết các đối tượng đều trú ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ có 2 người ở tỉnh Lạng Sơn và Yên Bái.

Quá trình đang tiến hành kiểm tra, lập biên bản, Công an thành phố Phúc Yên tiếp tục phát hiện 3 đối tượng đi vào căn biệt thự trên với mục đích để sử dụng chất ma túy.

Tang vật thu giữ một túi nilon màu xanh bên trong có chứa hai mảnh viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp MDMA; 2 túi nilon màu xanh bên trong các túi đều chứa tinh thể dạng đá màu trắng (ma túy tổng hợp ketamin).

Qua test nhanh phát hiện 15/18 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện nay cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật và đề xuất UBND thành phố Phúc Yên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các quy định phòng chống dịch.

18 nam thanh, nữ tú thuê biệt thự sử dụng ma túy trái phép vừa bị Công an thành phố Phúc Yên phát hiện, bắt giữ (Ảnh: CAVP).

Ngoài ra, Công an thành phố Phúc Yên cũng vừa phát hiện cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử Game Hùng Linh Liên Minh (tổ dân phố Cả Đông, phường Nam Viêm) do chị Nguyễn Thị Thùy Giang (SN 1981, tổ dân phố Khả Do, phường Nam Viêm) làm chủ, hoạt động không chấp hành các quy định của địa phương về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công an TP Phúc Yên đã tham mưu UBND cùng cấp đề nghị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với chủ cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử Game Hùng Linh Liên Minh và yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, ra quyết định xử phạt đối với 10 khách chơi game với số tiền 2 triệu đồng/người theo quy định tại Nghị định số 117/2020 của Chính phủ.

Thế Kha