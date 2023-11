16 đội tranh tài nhằm xóa bỏ định kiến giới

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Xín Mần (Hà Giang) tổ chức Hội thi truyền thông các mô hình sáng tạo và hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023 vào trung tuần tháng 11.

Tham gia hội thi có 16 đội đến từ 16 xã, thị trấn của huyện thuộc địa bàn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021-2025.

Một tiết mục tham gia dự thi thu hút được nhiều người theo dõi (Ảnh: Vũ Thị Mận).

Các thí sinh tham gia là các cán bộ, hội viên Hội phụ nữ, người dân đang sinh sống trên địa bàn huyện, người có uy tín, cán bộ thôn bản, tuyên truyền viên có hiểu biết về kiến thức pháp luật, có khả năng thể hiện trên sân khấu.

Hội thi được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa. Các đội thi lần lượt trải qua 2 phần thi: Màn chào hỏi và thi tiểu phẩm theo chủ đề. Các phần thi được diễn ra sôi nổi, sự chuẩn bị chu đáo về đạo cụ, nội dung gắn với thực tế tại địa phương.

Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền những quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người; xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân.

Hội thi giúp hội viên, phụ nữ và người dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của các cá nhân, gia đình, cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Tiết mục dự thi của xã Pà Vầy Sủ đạt giải Nhì (Ảnh: Vũ Thị Mận).

Đây cũng là dịp để mọi người có thêm kiến thức tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng "An toàn, bình đẳng, không bạo lực, không xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em".

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thị trấn Cốc Pài; giải Nhì cho hai xã Pà Vầy Sủ và Tả Nhìu; giải Ba và Khuyến Khích cho các đội còn lại.

Vũ Thị Mận