140 ngày đấu giá gần 24.000 biển số, nộp ngân sách hơn 2.175 tỷ đồng

Chiều 23/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 140 ngày đấu giá trực tuyến biển số ô tô (tính tới ngày 25/3), tổng số biển ô tô đã đưa ra đấu giá là 691.272 biển số; tổng số biển ô tô có khách hàng đăng ký đấu giá là 24.064 biển; tổng số biển đấu giá thành công là 23.940 biển.

Tổng giá trị tài sản được đấu giá thành công là gần 2.700 tỷ đồng.

Một đại gia trúng đấu giá biển số ô tô 99A-666.66 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, tính đến ngày 23/5, tổng số tiền trúng đấu giá đã thu được để nộp ngân sách nhà nước là hơn 2.175 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, Bộ Công an vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số ô tô phiên đấu giá lần thứ 4, với tổng số 339.780 biển số.

Dự kiến, danh sách biển số sẽ được niêm yết công khai từ ngày 25/5.

Theo kế hoạch được phê duyệt, giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số. Bước giá là 5 triệu đồng.

Trong phiên đấu giá thứ 4 này, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục là đơn vị tổ chức đấu giá tài sản, theo lựa chọn của Bộ Công an.

Bộ Công an vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số ô tô phiên đấu giá lần thứ 4, với tổng số 339.780 biển số (Ảnh chụp màn hình).

Cũng theo Cục CSGT, với mỗi biển số ô tô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm. Ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số ô tô đưa ra đấu giá.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu số "1410123456789" của Bộ Công an, mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình. Tiền trúng đấu giá sẽ không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Cục CSGT thông tin thêm, các cuộc đấu giá biển số ô tô sẽ được quản lý, giám sát bởi Cục CSGT. Đơn vị được giao kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn thông tin, bảo đảm an ninh mạng, chống xâm nhập trong quá trình đấu giá là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an).