13 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Nam Định xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 17/2, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác đối với các lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh Nam Định.

Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy… đến nay, Công an tỉnh Nam Định đã có 13 lãnh đạo xung phong xin nghỉ hưu trước tuổi.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao quyết định cho các lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Nam Định xin nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh: Công an Nam Định).

Trong số 13 lãnh đạo gồm có: 6 trưởng phòng, 1 trưởng công an huyện, 4 phó trưởng phòng và 2 phó trưởng công an huyện.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nam Định có 55 lãnh đạo, chỉ huy xung phong bố trí giữ chức vụ thấp hơn gồm: 1 trưởng phòng, 1 trưởng công an huyện; 1 phó trưởng công an huyện; 38 đội trưởng, 6 trưởng công an xã; 8 phó đội trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao 68 lãnh đạo, chỉ huy và đánh giá đây đều là những cán bộ mẫn cán, được đào tạo cơ bản, nhiều người sớm trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm... có nhiều đóng góp cho công an tỉnh.