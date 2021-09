120 người Mông "mắc kẹt" trên đường chạy xe máy từ Bình Phước về Nghệ An

Dân trí Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hơn 120 người dân chạy xe máy từ Bình Phước để về quê Nghệ An. Tuy nhiên, nhóm người này đang bị "mắc kẹt" trước khi vào Đắk Nông do quy định về phòng, chống dịch.

Sáng 25/9, một đoàn khoảng 120 người (tất cả là đồng bào Mông, quê huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đi xe máy từ tỉnh Bình Phước để vào tỉnh Đắk Nông. Khi đến Chốt kiểm soát dịch Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp), nhóm người này không được phép di chuyển tiếp. Hơn 100 người chạy xe máy từ tỉnh Bình Phước để về tỉnh Nghệ An. Theo những người dân đi trong đoàn, họ đều là lao động tự do, từ tỉnh Nghệ An vào tỉnh Bình Phước để cạo mủ cao su thuê từ năm ngoái đến năm nay. Thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng từ Covid-19, giá mủ cao su thấp, thu nhập từ nghề cạo mủ không ổn định nên họ quyết định mang hết đồ đạc để về quê tránh dịch, sinh sống. Sau khi tỉnh Bình Phước nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, nhóm người này đã tự tập hợp lại, cùng nhau xuất phát từ huyện Bù Đăng (Bình Phước) để trở về quê. Tuy nhiên, do vướng các quy định về phòng, chống dịch tại các địa phương nơi đoàn người này sẽ đi qua nên số công dân này đang bị kẹt lại tại Chốt kiểm soát dịch Cai Chanh. 120 người chạy xe từ Bình Phước về Nghệ An. Hiện tại, lãnh đạo UBND 2 huyện Bù Đăng (Bình Phước) và Đắk R'Lấp (Đắk Nông) đang vận động người dân tạm thời dừng nghỉ tại chốt kiểm soát dịch đồng thời có văn bản gửi các tỉnh, thành phố để phối hợp hỗ trợ đưa các công dân này trở về. Đến chiều cùng ngày, người dân vẫn đứng chờ tại "cửa ngõ" Tây Nguyên với mong mỏi được lên đường, trở về quê. Lực lượng chức năng hỗ trợ cơm và nước uống cho đoàn người trong lúc chờ biện pháp giải quyết. Đặng Dương