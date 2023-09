113 giờ hoạt động liên tục của Thủ tướng ở Mỹ và những ưu tiên hợp tác

Sáng 27/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Mỹ dự họp Liên Hợp Quốc kết hợp các hoạt động song phương và chuyến thăm chính thức Brazil.

Trao đổi với báo chí sau chuyến đi, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh nhiều kết quả thiết thực, quan trọng sau chuỗi hoạt động và lịch trình dày đặc của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam ở Mỹ cũng như Brazil.

Trong một tuần ở Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 và có rất nhiều các hoạt động song phương. Bộ trưởng đánh giá thế nào về kết quả của những hoạt động này?

- Chuyến công tác tới Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Mỹ xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Thủ tướng đã có 113 giờ hoạt động liên tục, đạt nhiều kết quả tốt đẹp "ở mức cao" với tất cả mục tiêu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tham vọng khí hậu (Ảnh: Dương Giang).

Phát biểu của Thủ tướng tại các phiên họp của Liên Hợp Quốc đã truyền tải những thông điệp lớn về quan điểm, chính sách cụ thể nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Chúng ta đã thể hiện hình ảnh một Việt Nam trân trọng sự quý giá của hòa bình, ổn định, đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Đồng thời, Việt Nam cũng ngày càng có vai trò, vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền tải nhiều thông điệp quan trọng trong bài phát biểu tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã tranh thủ tối đa mọi điều kiện để phát triển và mở mới quan hệ với các nước thông qua hàng chục hoạt động tiếp xúc.

Tại cuộc gặp, các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói tích cực của Việt Nam, thống nhất tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, lao động, du lịch...

Lãnh đạo nhiều nước ủng hộ tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Trong dịp này, chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao thêm với Tonga, đưa tổng số nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên 193 nước. Việt Nam cũng là một trong số những nước đầu tiên ký Hiệp định về Biển cả - là điều ước quốc tế điều chỉnh việc khai thác, chia sẻ lợi ích và bảo tồn nguồn gien biển tại các vùng biển quốc tế.

Với Mỹ, đây là chuyến công tác đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ, góp phần triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden.

Thủ tướng đã có hàng chục cuộc gặp và tham dự sự kiện tại San Francisco, Washington DC và New York, với sự hiện diện của các quan chức cao cấp của chính quyền, Quốc hội liên bang, các tiểu bang, giới doanh nghiệp Mỹ…

Các đối tác Mỹ khẳng định coi trọng Việt Nam và việc phát triển quan hệ hai nước cũng như cụ thể hóa hợp tác trong lĩnh vực trọng tâm như kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế - môi trường, giao lưu nhân dân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Công ty Công ty Synopsys (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với ông Jensen Huang, người đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Nvidia (Ảnh: Dương Giang).

Phía Mỹ cũng phản hồi tích cực với các ưu tiên cao của Việt Nam về việc công nhận quy chế kinh tế thị trường, hạn chế biện pháp phòng vệ thương mại, mở cửa thị trường cho một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái bán dẫn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung toàn cầu...

Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ khẳng định tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ cao đã được ký kết và trao đổi.

Sau chuyến công tác tại Mỹ, Thủ tướng lên đường thăm chính thức Brazil. Đây là chuyến thăm Brazil đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong vòng 16 năm gần đây và cũng là chuyến thăm đầu tiên cấp Thủ tướng Chính phủ. Ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm này là gì, thưa Bộ trưởng?

- Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính là bước triển khai thiết thực chủ trương đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, trong đó có việc tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống mà Brazil là đối tác quan trọng hàng đầu.

Brazil đón tiếp Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trọng thị, chu đáo, thân tình. Chuyến thăm đã đạt kết quả thực chất, toàn diện trên tất cả kênh Đảng, Chính phủ, nghị viện, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực hợp tác chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch, thể thao… Từ đó, mở ra cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính được lãnh đạo Tập đoàn Embraer dẫn tham quan bên trong nội thất chiếc máy bay được sản xuất tại đây (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các doanh nghiệp Brazil ở Sao Paulo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Thông cáo chung, văn kiện quan trọng, thể hiện tầm vóc của quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời định hướng cho hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng tới khuôn khổ quan hệ mới phù hợp trong thời gian tới.

Brazil đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, cũng như triển vọng hợp tác không chỉ song phương, mà còn ở phạm vi khu vực và quốc tế giữa Việt Nam với MERCOSUR, hợp tác Nam - Nam, phối hợp trong khuôn khổ FEALAC, WTO, ASEAN...

Từ chuyến công tác của người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam xác định những ưu tiên gì trong tham gia Liên Hợp Quốc cũng như trong quan hệ với Mỹ và Brazil, thưa ông?

- Với Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế về nguồn lực, công nghệ, nâng cao năng lực cho phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, chúng ta tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm cùng những sáng kiến và đóng góp tương xứng với vai trò, vị thế của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tham vọng khí hậu (Ảnh: Dương Giang).

Với Mỹ, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai thực hiện các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước theo khuôn khổ quan hệ mới, sớm đạt kết quả cụ thể, góp phần đưa quan hệ phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng.

Việt Nam và Mỹ sẽ ưu tiên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư hiệu quả, hài hòa, bền vững, coi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá, tiếp tục hợp tác giáo dục - đào tạo, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với Brazil, hai nước sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động phong phú nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 16 năm xác lập quan hệ Đối tác Toàn diện; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil tại buổi hội đàm (Ảnh: Dương Giang).

Về kinh tế - thương mại, chúng ta đứng trước cơ hội lớn gia tăng kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD năm 2025 và 15 tỷ USD năm 2030.

Chúng ta trông đợi Brazil, thành viên sáng lập và hiện là chủ tịch luân phiên của khối thị trường chung Nam Mỹ MECOSUR, tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy sớm khởi động đàm phán FTA giữa Việt Nam và MECOSUR.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục đàm phán để ký kết một số thỏa thuận trong các lĩnh vực hợp tác kỹ thuật, ngoại giao, đầu tư, an ninh, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương.