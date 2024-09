103 người chết, mất tích do bão lũ

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 6h ngày 10/9, bão và hoàn lưu bão Yagi gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã làm 103 người chết, mất tích (63 người chết, 40 người mất tích).

Cụ thể, tỉnh Cao Bằng có 17 người chết, 16 người mất tích; tỉnh Lào Cai 17 người chết, 12 người mất tích; tỉnh Quảng Ninh 8 người chết do bão, 1 người chết do lũ cuốn; TP Hải Phòng 2 người chết do bão; tỉnh Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão; Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất, Yên Bái 7 người chết, 2 người mất tích do sạt lở đất... tỉnh Phú Thọ 8 người mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu.

Bão, lũ còn làm 752 người bị thương, trong đó tỉnh Quảng Ninh 536 người; Hải Phòng 81 người; Hải Dương 5 người; Hà Nội 10 người; Bắc Giang 5 người; Bắc Ninh 52 người; Lạng Sơn 10 người; Lào Cai 14 người; Yên Bái 10 người; Cao Bằng 12 người; Phú Thọ 5 người,...

Ngoài ra, bão lũ còn làm 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh và 148.632ha lúa, 25.649ha hoa màu, 11.038ha cây ăn quả bị thiệt hại; 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 1.107 gia súc, 678.945 gia cầm bị chết.

Tại Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nên các khu vực trong tỉnh từ tối 9/9 đến ngày 10/9, có mưa to đến rất to và dông.

Nước ngập sâu tại Thái Nguyên (Ảnh: T.Đ.).

Lượng mưa từ 19h ngày 9/9 đến 5h ngày 10/9 phổ biến từ 50 đến 150mm, một số nơi cao hơn 300mm như: Yên Ninh 352,2mm; Minh Bảo 333,8mm; Hòa Cuông 248,8mm; Tân Nguyên142,2 mm; Phúc Lợi 131mm; Mậu Đông 102mm…

Trên sông Thao tại Yên Bái lũ vẫn đang tiếp tục lên, mực nước lúc 4h ngày 10/9 là 35,15m (trên báo động 3 là 3,15m).

Trên sông Ngòi Thia mực nước đang dao động ở mức cao, mực nước lúc 3h ngày 10/9 là 42,94m.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử, mực nước trên sông Ngòi Thia dao động ở mức cao (phụ thuộc vào điều tiết xả lũ của các thủy điện phía thượng lưu).

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử; mực nước trên sông Ngòi Thia dao động ở mức cao (phụ thuộc vào điều tiết xả lũ của các thủy điện phía thượng lưu).