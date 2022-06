Xôn xao cảnh Leonardo DiCaprio đưa cha đẻ đi gặp "cha dượng" của bạn gái

Leonardo DiCaprio (áo trắng) bên cha ruột - ông George DiCaprio (áo hoa) và "cha dượng" của bạn gái - nam diễn viên Al Pacino (áo đen) (Ảnh: Daily Mail).

Nam diễn viên Hollywood - Al Pacino từng là bạn trai gắn bó lâu năm với bà Lucila Solá - mẹ ruột của nữ diễn viên Camila Morrone (24 tuổi) - người bạn gái hiện tại của Leonardo DiCaprio. Dù ông Al Pacino và bà Lucila Solá không gắn bó bằng hôn nhân nhưng trong nhiều năm, ông được coi như cha dượng của cô Camila Morrone.

Ở Hollywood, hai tài tử Leonardo DiCaprio (47 tuổi) và Al Pacino (82 tuổi) đều thuộc nhóm tài tử huyền thoại với những vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Trong tuần này, Leo đã cùng với cha ruột - nhà văn George DiCaprio (78 tuổi) và tài tử Al Pacino đi dạo trên bờ biển ở thành phố Malibu, bang California, Mỹ.

Cả 3 người đàn ông cùng tỏ ra vui vẻ và thoải mái khi có thời gian ở bên nhau, thậm chí họ còn cùng nhau chụp hình để lưu lại kỷ niệm về cuộc gặp. Trước đây, hai tài tử Leonardo DiCaprio và Al Pacino từng cùng tham gia phim điện ảnh "Once Upon A Time In Hollywood" (2019).

Bạn gái của Leo - nữ diễn viên Camila Morrone đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng đối với cô, ông Al Pacino giống như một người cha dượng, dù mẹ cô và ông Pacino không kết hôn và họ đã chia tay hồi năm 2018 sau 10 năm gắn bó.

Leo chụp ảnh kỷ niệm cho cha ruột của mình và "cha dượng" của bạn gái (Ảnh: Daily Mail).

Trong một cuộc phỏng vấn, Camila Morrone từng tiết lộ rằng ông Al Pacino đã cho cô những lời khuyên quan trọng đầu tiên về nghệ thuật diễn xuất. Hiện tại, ông Al Pacino đang gắn bó với cô Noor Alfallah (28 tuổi), dù vậy, ông vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Leo và Camila.

Cùng xuất hiện trong cuộc dạo bộ bên bờ biển là cha của Leo - ông George DiCaprio. Ông George là một nhà văn, một nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật trình diễn. Ông từng giúp Leo có được những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng bản thân ông không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Việc Leo dạo bộ bên cha ruột của mình và "cha dượng" của bạn gái khá thu hút sự quan tâm. Liệu ở tuổi U50, Leo có đang lên kế hoạch "tính chuyện lâu dài" với Camila?

Cặp đôi đã gắn bó từ năm 2017, tính đến nay đã được 5 năm. Trong lịch sử tình trường của Leo, những mối quan hệ tình cảm kéo dài nhất của anh cũng chỉ rơi vào khoảng này.

Leo từng gắn bó với người mẫu Gisele Bundchen từ năm 2000 tới 2005. Sau đó, anh gắn bó với người mẫu Bar Refaeli từ năm 2005 tới 2011.

Hiện tại, sau 5 năm gắn bó, mối quan hệ giữa Leo (47 tuổi) và Camila (24 tuổi) vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Cặp đôi khá kín tiếng nhưng hai người thể hiện sự ăn ý trước ống kính thợ săn ảnh và chưa từng làm dấy lên tin đồn chia tay.

Một số nguồn tin thân thiết với Leo tiết lộ cho các tờ tin tức biết rằng trong chuyện tình cảm với Camila, nam tài tử có sự gắn bó nghiêm túc đặc biệt. Liệu Camila Morrone có thể là "bến đỗ sau cùng" của gã đào hoa sắp bước sang tuổi ngũ tuần Leonardo DiCaprio?

Chuyện Leo DiCaprio "chuyên hẹn hò gái trẻ" từng bị đưa ra làm trò đùa ở Oscar 2022

Leonardo DiCaprio và Camila Morrone đã gắn bó kể từ năm 2017 (Ảnh: Daily Mail).

Nữ diễn viên hài Amy Schumer đùa tếu trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022: "Leonardo DiCaprio, tôi có thể nói gì về anh ấy nhỉ? Anh ấy đã làm được rất nhiều điều để chống lại việc biến đổi khí hậu, để giữ gìn một hành tinh xanh hơn, sạch hơn cho các cô bạn gái của anh ấy. Vì anh ấy lớn tuổi, còn các cô gái thì lại quá trẻ, nên anh ấy phải nhận lãnh trách nhiệm ấy, vậy đó".

Ở Hollywood, chuyện tài tử Leonardo DiCaprio chuyên hẹn hò các người đẹp trẻ tuổi (thường là dưới 25 tuổi) đã được biết đến từ lâu và trở thành đề tài bán tán của các tờ tin tức showbiz.

Tại lễ trao giải Oscar 2022, Leo không tới dự. Nhưng tại Oscar 2020, Leo và Camila đã cùng nhau sánh đôi tại sự kiện. Dù không cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ (Leo rất hiếm khi sánh bước trên thảm đỏ với bạn gái), nhưng họ đã ngồi cạnh nhau ở hàng ghế khán giả và cùng theo dõi sự kiện lễ trao giải năm đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ tin tức Los Angeles Times hồi năm 2019, Camila Morrone đã từng lên tiếng bênh vực cho cuộc tình có độ lệch tuổi lớn giữa cô và Leonardo DiCaprio: "Có rất nhiều mối quan hệ ở Hollywood cũng như trên thế giới này mà khoảng cách tuổi tác giữa hai người yêu nhau là khá lớn. Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có quyền hẹn hò với người mà mình thích".

Nhìn lại lịch sử tình trường của tài tử Leonardo DiCaprio, người ta sẽ nhận thấy rằng người đàn ông này luôn hẹn hò những cô gái dưới 25 tuổi (Ảnh: Daily Mail).

Trong cuộc đời mình, Leonardo DiCaprio từng trải qua nhiều cuộc tình với các người đẹp có tiếng, nhưng rất ít người đẹp nào ở bên anh sau khi đã bước qua tuổi… 25. Trong số các bạn gái của Leo, người bạn gái trẻ tuổi nhất là người mẫu Gisele Bundchen; khi họ bắt đầu gắn bó năm 1999, cô mới 18 tuổi, họ ở bên nhau trong 5 năm rồi chia tay năm 2004.

Những người bạn gái xinh đẹp khác từng đi qua cuộc đời Leonardo DiCaprio có thể kể tới các người mẫu Bar Refaeli, Kelly Rohrbach và Nina Agdal; khi chia tay Leonardo DiCaprio, họ đều đang ở tuổi... 25. Hiện tại, Leo đang hẹn hò với nữ diễn viên Camila Morrone. Cô đang ở tuổi... 24. Vào giữa tháng 6 này, Camila Morrone sẽ bước sang tuổi 25.

Tài tử Leonardo DiCaprio từ lâu đã là một trong những người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất ở Hollywood. Lịch sử tình trường ấn tượng của Leo cho thấy anh luôn theo đuổi những người tình trẻ tuổi.

Leonardo DiCaprio và Camila Morrone đã gắn bó kể từ năm 2017, họ đã ở bên nhau được 5 năm và cô sắp bước sang tuổi 25. Liệu "lịch sử" có lặp lại trong mối quan hệ tình cảm này hay không là điều cần phải tiếp tục chờ đợi và quan sát thêm.

Liệu có hay không chuyện Leo vì mãi "si tình" Kate Winslet nên mới... không lấy vợ?

Trước nay vẫn tồn tại tin đồn rằng, vì quá yêu Kate, nên Leo mãi chỉ hẹn hò "qua đường" với các cô gái trẻ mà không chịu lấy vợ (Ảnh: Daily Mail).

Trong suốt bao năm qua, công chúng vẫn luôn đặt ra nghi vấn rằng liệu có những xúc cảm "trên tình bạn" giữa Kate Winslet và Leonardo DiCaprio hay không.

Trước nay vẫn tồn tại tin đồn rằng, vì quá yêu Kate, nên Leo mãi chỉ hẹn hò "qua đường" với các cô gái trẻ mà không chịu lấy vợ, rằng Leo mãi chờ Kate ở "cuối con đường" để rồi một ngày nào đó, hai người sẽ có thể tới với nhau, dù hiện tại Kate đang hạnh phúc trong... cuộc hôn nhân thứ ba.

Những đồn đoán về chuyện tình cảm giữa Kate và Leo xuất hiện sau khi họ đóng cặp quá đẹp đôi trong phim "Titanic" (1997).

Kỳ thực, Leo và Kate đã trở thành đôi bạn thân từ bộ phim "Titanic", họ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết từ bấy đến nay. Sau khi đóng cặp ăn ý trên màn ảnh, hai người bạn dường như đã quyết định sẽ tạo nên một chút thi vị, lãng mạn cho mối quan hệ giữa họ, để công chúng tiếp tục phải đồn đoán, nghi ngờ, chờ đợi...

Leo và Kate đã trở thành đôi bạn thân từ bộ phim "Titanic" (Ảnh: Daily Mail).

Cho tới nay, mỗi khi cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện nào, Leo và Kate vẫn luôn tỏ ra có chút gì đó đặc biệt thân thiết, nồng nàn dành cho nhau, điều này khiến công chúng vẫn mãi bị "ám ảnh" với câu hỏi về xúc cảm thật giữa Kate và Leo.

Dù vậy, nhưng theo chuyên gia phân tích hành vi người Anh - bà Judi James, cả Leo và Kate đều là những bậc thầy diễn xuất, họ cố tình tạo nên sự đồn đoán trong công chúng để tiếp tục "nuôi vai". Điều này khiến những vai diễn tình tứ của họ trên màn ảnh vẫn có đủ sức thuyết phục đối với công chúng qua năm tháng, đồng thời, giúp gia tăng sức hút của đôi bạn trước truyền thông - công chúng.

Bước ra từ bộ phim "Titanic" (1997), Leonardo DiCaprio và Kate Winslet được công chúng chờ đợi rằng họ sẽ yêu nhau, nhưng hai người mãi mãi chỉ là một đôi bạn rất thân.

Kate cũng từng lý giải với tạp chí Marie Claire rằng tình bạn giữa hai người bền chặt như vậy là bởi họ không hề có xúc cảm lãng mạn nào dành cho nhau, vì vậy, hai người có thể cổ vũ nhau rất vô tư trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

"Tôi hiểu mọi người sẽ rất thất vọng, bởi trong phim, tôi và Leo đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và có nhiều cảnh thân mật, nhưng ngoài đời chúng tôi lại không như vậy. Leo luôn coi tôi như một trong những cậu bạn; tôi không bao giờ là một cô gái nữ tính trong mắt cậu ấy", Kate cho hay.