Leonardo DiCaprio là "tình đầu trong mộng" của nhiều sao nữ Hollywood

Dân trí Không ít nữ diễn viên nổi tiếng ở Hollywood đã từng thần tượng và mơ tưởng về Leonardo DiCaprio.

Emma Stone: "Anh ấy là tình yêu của đời tôi"

Emma Stone (phải) và Leonardo DiCaprio.

Đối với Emma Stone (32 tuổi), khoảnh khắc cô giành chiến thắng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc tại giải Oscar hồi năm 2017 với vai diễn trong "La La Land" rất đặc biệt, không chỉ bởi đó là lần đầu tiên cô được nhận giải thưởng danh giá hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh, mà còn bởi người trao tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho cô chính là Leonardo DiCaprio (46 tuổi).

Nhớ lại kỷ niệm đặc biệt ấy, Emma Stone tiết lộ cảm xúc chân thực: "Tôi đã xem đi xem lại 'Titanic', anh ấy chính là tình yêu của cuộc đời tôi. Tôi có một bức ảnh có chữ ký của anh ấy để trong phòng ngủ của mình suốt nhiều năm tháng, bức ảnh ấy tôi đã giữ từ năm 12 tuổi. Khi bước lên bục nhận giải từ Leo, đó là một khoảnh khắc lâng lâng đáng nhớ trong cuộc đời tôi, tôi không thể tin nổi".

Sau này, khi đã trở thành ngôi sao Hollywood, Emma Stone có nhiều cơ hội gặp gỡ Leo tại các sự kiện, cô luôn hào hứng chào hỏi và cách đáp lại của Leo luôn rất ngọt ngào, mỗi lần gặp Leo trực tiếp như vậy, Emma Stone luôn cảm thấy có chút "điên rồ", cô không tin nổi rằng đó chính là... Leo "bằng xương bằng thịt" đang chào lại mình.

Margot Robbie: "Nếu tôi khóc vì một cảnh phim, đó chỉ có thể là cảnh Jack chết"

Margot Robbie (phải) và Leonardo DiCaprio.

Nữ diễn viên Margot Robbie (30 tuổi) từng có những lần cộng tác với Leonardo DiCaprio trong các dự án phim, như "Once Upon a Time in Hollywood" (2019) và "The Wolf of Wall Street" (2013).

Trước khi trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng, Margot Robbie đã có những năm tháng thần tượng Leonardo DiCaprio: "Nếu có một cảnh phim khiến tôi phải khóc, thì tôi chỉ có thể là cảnh nhân vật Jack do Leonardo DiCaprio đảm nhận bị chết khi tàu Titanic đắm".

Sau này, khi có dịp đóng chung với Leo trong các bộ phim, Margot Robbie tiếp tục có những ấn tượng tốt đẹp: "Anh ấy là một diễn viên tài năng như mọi người đã biết, anh ấy còn là người rất chân thực, dễ gần, tôi đã có trải nghiệm dễ chịu khi đóng phim với anh ấy, đó là một điều may mắn đối với tôi".

Rooney Mara: "Tôi đã yêu đơn phương Leo qua... màn ảnh"

Rooney Mara (trái) và Leonardo DiCaprio.

Nữ diễn viên Rooney Mara (36 tuổi) từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Khi tôi 11 tuổi, tôi đã rất yêu thích Leonardo DiCaprio. Tôi xem hết các bộ phim, các chương trình truyền hình có sự xuất hiện của anh ấy. Tôi không treo poster đầy nhà nhưng tôi cắt những tấm ảnh từ các cuốn tạp chí và giữ lại làm kỷ niệm. Tôi viết tên của tôi và tên của anh ấy cạnh nhau rồi mơ mộng đủ chuyện".

Greta Gerwig: "Tôi từng nghĩ mình sẽ cưới anh ấy"

Greta Gerwig (trái) và Leonardo DiCaprio.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2016, nữ diễn viên Greta Gerwig (37 tuổi) từng tiết lộ: "Khi tôi 13 tuổi, tôi đã nghĩ mình lớn lên nhất định phải cưới anh ấy. Tôi đã có hẳn một tập ảnh sưu tầm về Leo, có ảnh mới về anh ấy xuất hiện trên mạng là tôi lại in ra để cất giữ.

Anh trai tôi từng mắng tôi suốt vì tôi khiến máy in trong nhà hết mực rất nhanh. Tôi ngắm và hôn ảnh của Leo mỗi đêm trước khi ngủ. Tôi từng rất chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ ở bên nhau".

Bích Ngọc

Theo Insider