Vụ chết người trên phim trường: Alec Baldwin không giao nộp điện thoại

Dân trí Hoạt động điều tra đối với vụ tai nạn súng đạn gây chết người trên phim trường "Rust" vẫn đang diễn ra, cảnh sát yêu cầu tài tử Alec Baldwin giao nộp điện thoại, nhưng ông từ chối.

Vào ngày 21/10/2021, nam diễn viên Baldwin đang cầm một khẩu súng trong lúc luyện tập cho một cảnh phim trên phim trường "Rust" thì khẩu súng bất ngờ phát nổ, lấy đi sinh mạng của nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins (Ảnh: New York Post).

Alec Baldwin khẳng định ông vẫn đang tích cực hợp tác với hoạt động điều tra, trong đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, tài tử Baldwin cho rằng việc cơ quan điều tra của bang New Mexico (nơi đặt phim trường "Rust") yêu cầu ông giao nộp điện thoại là chưa đúng quy trình.

Theo ông Baldwin, nhà chức trách bang New Mexico cần phải thông qua nhà chức trách tại New York (nơi ông Baldwin sinh sống), nhà chức trách hai nơi cần cùng phối hợp, thống nhất đưa ra một lệnh chung.

Trước đó, cơ quan điều tra của bang New Mexico (Mỹ) đã đưa ra lệnh yêu cầu nam diễn viên Alec Baldwin cung cấp điện thoại của ông để phục vụ điều tra. Nhà chức trách hy vọng rằng có thể tìm thấy thông tin quan trọng từ chiếc điện thoại này.

Hoạt động điều tra về vụ tai nạn súng đạn nghiêm trọng này vẫn đang tiến hành, chưa có bất cứ ai bị khởi tố. Hiện tại, yêu cầu cung cấp điện thoại mà nhà chức trách bang New Mexico đưa ra vẫn chưa được đáp ứng, chiếc điện thoại mà họ cần vẫn chưa được nam diễn viên cung cấp.

Tài tử Baldwin cho rằng việc cơ quan điều tra của bang New Mexico (nơi đặt phim trường "Rust") yêu cầu ông giao nộp điện thoại là chưa đúng quy trình

Ông Alec Baldwin chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Người ta không thể dễ dàng xem hết nội dung trong điện thoại của bạn, xem hết tất cả ảnh, tin nhắn, nội dung riêng tư của bạn". Theo ông Baldwin, muốn làm được điều này, nhà chức trách bang New Mexico sẽ cần phải thực hiện đúng quy trình và việc thực hiện đúng quy trình sẽ đòi hỏi họ cần thêm thời gian tiến hành các thủ tục.

"Những tin đồn rằng tôi không tuân thủ theo đúng các yêu cầu của nhà chức trách đều là những lời dối trá", ông Baldwin khẳng định.

Hiện tại, nhà chức trách bang New Mexico đã thực hiện theo đúng những gì mà nam diễn viên Baldwin vạch ra, nghĩa là họ đã có đề xuất đối với nhà chức trách tại New York để cùng đưa ra một lệnh chung, yêu cầu ông Baldwin cung cấp điện thoại. Sự phối hợp này nhằm xử lý ổn thỏa những khác biệt về luật pháp giữa hai bang New Mexico và New York.

Nhà chức trách bang New Mexico tin rằng trong điện thoại của ông Baldwin có chứa những nội dung liên quan tới hoạt động sản xuất phim "Rust". Những thông tin này cần thiết cho hoạt động điều tra.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền thực hiện với đài ABC (Mỹ) hồi tháng 12/2021, ông Baldwin từng cho biết ông tự thấy mình không có lỗi trong cái chết của cô Hutchins: "Chỉ có một câu hỏi cần được trả lời, đó là: Đạn thật từ đâu ra? Ai đó đã nạp viên đạn thật vào khẩu súng phục vụ cảnh phim.

Một viên đạn thật không bao giờ được phép xuất hiện trên phim trường. Ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng tôi không thể nói ai là người phải chịu trách nhiệm, dù vậy tôi biết người đó không phải là tôi".

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền thực hiện với đài ABC (Mỹ) hồi tháng 12/2021, ông Baldwin từng cho biết ông tự thấy mình không có lỗi trong cái chết của cô Hutchins (Ảnh: ABC).

Ông Baldwin cho biết ông không lo lắng về khả năng mình bị khởi tố bởi trong vai trò diễn viên, ông không có trách nhiệm với sự an toàn của súng đạn sử dụng trên phim trường, với vai trò đồng sản xuất phim, ông chỉ phụ trách về ý tưởng sáng tạo, chủ yếu xoay quanh kịch bản và việc tuyển chọn diễn viên.

Hiện giờ, nhà chức trách vẫn chưa khởi tố bất cứ bên nào trong sự việc bi kịch này. "Rất khó có khả năng tôi bị buộc tội trong sự việc này", ông Baldwin khẳng định.

