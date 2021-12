Tài tử Alec Baldwin tự thấy không có lỗi trong cái chết của đồng nghiệp

Dân trí Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, tài tử Alec Baldwin khẳng định ông không phải là người có lỗi trong cái chết của cô Halyna Hutchins.

Trong cuộc phỏng vấn thực hiện với đài ABC (Mỹ) vừa lên sóng vào tối thứ 5 vừa qua theo giờ Mỹ, tài tử Alec Baldwin khẳng định ông không phải là người có lỗi trong cái chết của nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, dù viên đạn cướp đi sinh mạng của cô Hutchins bắn ra từ khẩu súng mà ông Baldwin đang cầm trong lúc chuẩn bị cho một cảnh diễn.

Sự việc bi kịch này xảy ra trên phim trường "Rust" vào ngày 21/10 vừa qua tại bang New Mexico, Mỹ. Theo ông Baldwin, mấu chốt của sự việc là trên phim trường không bao giờ được có đạn thật, vậy nhưng khẩu súng mà ông cầm trên tay lại có nạp đạn thật.

Sau khi cuộc phỏng vấn chính thức lên sóng, công chúng được biết đầy đủ về quan điểm của tài tử Alec Baldwin trong sự việc gây chấn động Hollywood, rằng ông không thấy mình là người có lỗi trong cái chết của cô Hutchins: "Chỉ có một câu hỏi cần được trả lời, đó là: Đạn thật từ đâu ra? Ai đó đã nạp viên đạn thật vào khẩu súng phục vụ cảnh phim.

Một viên đạn thật không bao giờ được phép xuất hiện trên phim trường. Ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng tôi không thể nói ai là người phải chịu trách nhiệm, dù vậy tôi biết người đó không phải là tôi".

Trong suốt cuộc phỏng vấn, ông Baldwin luôn có rất nhiều cảm xúc và đã nhiều lần bật khóc trong cuộc phỏng vấn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ (Ảnh: ABC).

Toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn xoay quanh sự việc bi kịch xảy ra trên phim trường "Rust", đối với ông Baldwin, đây là sự việc bi kịch nhất từng xảy ra trong cuộc đời ông.

Ông Baldwin chia sẻ rằng ông quyết định nhận lời thực hiện cuộc phỏng vấn này bởi ông không thể chờ đợi suốt quãng thời gian vài tháng và có thể còn lâu hơn nữa trước khi cuộc điều tra của nhà chức trách đưa ra những kết luận chính thức.

Theo ông Baldwin, xung quanh sự việc bi kịch xảy ra trên phim trường "Rust", có những sự "hiểu nhầm" và ông cần phải làm rõ trước khi cuộc điều tra có thể chính thức làm sáng tỏ mọi việc.

Ông Alec Baldwin vừa là nhà sản xuất vừa là nam chính trong bộ phim "Rust", ông cho biết rằng trước khi bi kịch xảy ra, ông đang cùng cô Hutchins bàn bạc về góc quay phù hợp.

Theo một số thành viên trong đoàn phim, kịch bản của cảnh này không hề yêu cầu ông Baldwin phải bóp cò súng, nhưng chính ông Baldwin cũng phủ nhận việc ông bóp cò súng, ông Baldwin cho biết rằng giữa lúc ông đang bàn bạc với cô Hutchins thì một viên đạn bất ngờ bắn ra từ khẩu súng.

Vào ngày vụ việc xảy ra, có một số nhân viên trong đoàn phim từ bỏ công việc của họ trong dự án này bởi cho rằng điều kiện làm việc không an toàn. Dù vậy, ông Baldwin với vai trò nhà sản xuất cho hay: "Theo ý kiến của tôi, tôi không thấy bất cứ vấn đề an ninh - an toàn nào xuất hiện trên phim trường".

Ông Baldwin cho biết ông đã bị chấn động, kiệt sức và mất ngủ triền miên trong vài tuần qua (Ảnh: New York Post).

Ông Baldwin cho biết ông đã bị chấn động, kiệt sức và mất ngủ triền miên trong vài tuần qua: "Tôi không phải người hay nằm mơ khi ngủ, nhưng bây giờ tôi rất hay mơ lại về sự việc này".

Đối với ông Baldwin hiện tại, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của ông là gia đình, không phải sự nghiệp. Theo kế hoạch, ông sẽ tham gia đóng một bộ phim vào tháng 1/2022 nhưng ông không thể đóng bộ phim nào có sử dụng súng đạn trên phim trường được nữa.

Ông Baldwin cho biết ông không lo lắng về khả năng mình bị khởi tố bởi trong vai trò diễn viên, ông không có trách nhiệm với sự an toàn của súng đạn sử dụng trên phim trường, với vai trò đồng sản xuất phim, ông chỉ phụ trách về ý tưởng sáng tạo, chủ yếu xoay quanh kịch bản và việc tuyển chọn diễn viên.

Hiện giờ, nhà chức trách vẫn chưa khởi tố bất cứ bên nào trong sự việc bi kịch này. "Rất khó có khả năng tôi bị buộc tội trong sự việc này", ông Baldwin khẳng định.

Ngoài ra, ông Baldwin còn đang đối diện với hai vụ kiện dân sự, bên đệ đơn là hai thành viên trong đoàn phim "Rust" - chuyên gia ánh sáng Serge Svetnoy và giám sát kịch bản Mamie Mitchell, họ đều cho biết rằng mình đã bị suy sụp sức khỏe thể chất - tinh thần sau sự việc bàng hoàng.

Đó là chưa kể cả hai người đều đứng rất gần vị trí của cô Hutchins và ông Baldwin tại thời điểm khẩu súng phát nổ, nghĩa là họ cũng từng phải đối diện với những nguy hiểm.

Bích Ngọc

Theo New York Post