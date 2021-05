Vợ chồng 7X mở quán cà phê ở khu tập thể, tái hiện ký ức về thời bao cấp

Dân trí Với ước muốn tái hiện và lưu giữ những kỷ niệm của thời thơ ấu gắn liền với khu tập thể, năm 2018, vợ chồng anh Hoàng Mạnh Dũng (Hà Nội) lên ý tưởng mở quán cà phê Zum mang phong cách thời bao cấp.

Trước khi mở quán cà phê này, 2 vợ chồng anh Dũng đã mở quán cà phê mang phong cách hiện đại, tuy nhiên, sau 1 thời gian kinh doanh anh liền chuyển hướng sang một phong cách đối lập.

"Không gian quán mang hơi hướng hoài cổ, với những bộ bàn ghế lim, những món đồ cổ. Bản thân tôi cũng là thế hệ 7X, từng trải qua thời gian bao cấp, vì vậy tôi đã cùng vợ bắt tay lên ý tưởng và hiện thực hóa chúng rất nhanh chóng", Anh Dũng chia sẻ.

Quán cà phê nằm ở tầng 1 khu tập thể C6 Vũ Ngọc Phan (Đống Đa, Hà Nội).

Không gian quán mang phong cách hoài niệm, với những bộ bàn ghế lim, những món đồ cổ.

Trong quán trang trí rất nhiều món đồ cổ gắn liền với những ngày thơ ấy của anh Dũng, những chiếc tivi JVC vỏ màu đỏ, nhà nào ngày xưa có được là cả xóm sang xem nhờ, hay những bộ bàn ghế gỗ lim phải là những nhà có điều kiện mới sắm được, những chiếc máy chữ, tờ báo cũ, chăn con công…

Cả tuổi thơ ấu gắn bó với nhà tập thể, và nhận thấy nhà tập thể cũng là không gian phù hợp nhất để tái hiện về phong cách bao cấp, vì vậy vợ chồng anh đã chọn 1 căn nhà trong khu tập thể trên phố Vũ Ngọc Phan (Đống Đa, Hà Nội) để mở quán.

Dù bao trùm là màu vàng nhưng trong quán được thiết kế tạo rất nhiều điểm nhấn như nhiều góc tường không được trát xi măng, lộ nguyên tường gạch, hoặc sơn những gam màu trầm, tạo dáng vẻ cũ kỹ.

Để sưu tập những món đồ cổ đa dạng trưng bày tại quán, anh đã tìm đến nhà một người đàn ông ở Phú Thọ đã có hơn 30 năm sưu tầm đồ cổ để mua lại.

Chủ quán 7X chia sẻ: "Chỉ lên đó một ngày tôi đã tìm mua được tất cả những thứ mình muốn. Cũng có một số món đồ của bố mẹ tôi để lại, ngày trước bố tôi là thợ sửa quạt nên còn giữ lại chiếc quạt Marelli của Pháp, trưng bày tại quán và quạt vẫn chạy được nên khiến rất nhiều vị khách lớn tuổi trầm trồ ngạc nhiên".

Trong quán cà phê còn có 1 góc được đặt biển tên "Tiệm may cô Thảo" với chiếc máy khâu cổ và những bộ áo dài truyền thống. Anh Dũng cho biết, bà xã anh tên là Thảo, chị yêu thích và đam mê may vá, vì vậy anh đã đặt là "Tiệm may cô Thảo".

Đặc biệt hơn nữa, tất cả những chiếc đệm ghế và toàn bộ rèm cửa của quán cà phê được làm bằng vải con công đều do vợ anh may.

"Tôi mang máy khâu đặt ở quán, bà xã trực tiếp đo kích thước từng ô cửa, bàn ghế và may ngay tại quán. Tôi còn treo một số mẫu áo dài ở góc may này để các chị em phụ nữ đến quán có thể mặc chụp ảnh kỷ niệm, những bộ áo dài đó cũng do vợ tôi tự thiết kế và may", anh Dũng cho biết thêm.

Ngoài ra, rất nhiều câu nói được viết trên tường quán cà phê, anh Dũng gọi đây là những câu nói gợi nhớ, nó xuất phát trong thời gian vất vả ngày xưa, những câu nói này giúp những thế hệ 7X, 8X quay ngược thời gian. Anh kể, có nhiều khách vào quán và chỉ vì 1 câu nói đó mà họ có thể bàn tán về thời xa xưa cả nửa ngày.

Không gian của quán cà phê này còn là bối cảnh xuất hiện trong tập 36 phim "Trở về giữa yêu thương" phát sóng trên VTV và trong phóng sự "Có gì trong ly cà phê của người Hà Nội".

Trong phóng sự "Có gì trong ly cà phê của người Hà Nội" anh Dũng cho thực khách trải nghiệm cách pha cà phê bằng bếp dầu. Anh cho biết, khi còn bé, anh thường xuyên được uống cà phê do bố pha bằng bếp dầu, chứ không sử dụng phin hay máy pha cà phê hiện đại như bây giờ.

Quầy pha chế của quán.

Quán phục vụ các loại đồ uống về cà phê, nước ép, sinh tố…

Tên quán cà phê này cũng rất ý nghĩa đối với vợ chồng anh, nó xuất phát từ tên điệu nhảy Zumba mà vợ chồng anh yêu thích. Vế còn lại, "bao cấp" là phong cách của quán.

Thời gian đầu mới mở, quán còn có một số món ăn dân dã ở một số vùng quê: Cháo Thị Nở, cơm chị Dậu, cơm Bá Kiến. Tuy nhiên, thời gian này quán đã dừng phục vụ thực khách các món này mà chỉ tập trung vào các loại nước uống.

Hà Hiền