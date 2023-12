Vietnam Airlines tung phim mới, dẫn đầu xu hướng phim an toàn bay

Để chào đón năm mới 2024, Vietnam Airlines sẽ cho ra mắt một phiên bản phim hướng dẫn an toàn bay mới.

Nếu phiên bản phim an toàn bay năm 2023 để lại ấn tượng đẹp với nội dung giàu tính nghệ thuật, đậm đà bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam thì phiên bản phim 2024 của Vietnam Airlines sẽ là cú đột phá cho dòng phim an toàn bay trong nước và khu vực.

Nội dung phim được dẫn dắt bởi hai tiếp viên hàng không trong vai trò hướng dẫn viên, đưa người xem đến thăm một bảo tàng ở thế giới tương lai. Điểm nhấn ở đây là bảo tàng có hình bông hoa sen, quốc hoa của Việt Nam và cũng là biểu tượng của hãng.

Bộ phim có tông màu trắng - màu chủ đạo của phong cách tối giản cùng những động tác hướng dẫn an toàn bay mang tính trực quan, dễ hiểu đối với cả những hành khách chưa quen các hướng dẫn an toàn.

Phiên bản phim năm 2024 của Vietnam Airlines đem đến cho hành khách trải nghiệm đầy mới mẻ với bối cảnh phim được thiết kế theo xu hướng futuristic huyền ảo và hấp dẫn.

Với việc ra mắt một phiên bản mang xu hướng thời thượng, Vietnam Airlines đã thể hiện rõ mục tiêu trở thành hãng hàng không số khi sự tiên phong ứng dụng công nghệ số vào khâu sản xuất phim. Hầu hết các phân cảnh đều sử dụng kỹ xảo và một số phân cảnh được dựng 100% bằng công nghệ.

Nhiều năm trở lại đây, hãng hàng không quốc gia Việt Nam luôn đầu tư kỹ lưỡng cho phim hướng dẫn an toàn bay. Dù sản xuất phim an toàn bay theo phong cách nào, Vietnam Airlines luôn đặc biệt chú trọng đến tôn chỉ "Safety First" (An toàn của hành khách là trên hết) và cập nhật những quy định về an toàn hàng không mới nhất cho hành khách của mình.

Hiếm hãng hàng không nào trong khu vực và trên thế giới liên tục ra mắt các phiên bản phim hướng dẫn an toàn bay như Vietnam Airlines. Để trải nghiệm theo dõi hướng dẫn an toàn của hành khách trên mỗi chuyến bay được nâng cao, hãng hàng không này không ngừng đổi mới cả về nội dung lẫn cách thể hiện để mỗi phiên bản phim an toàn bay đều vừa dễ hiểu, dễ nhớ vừa có tính nghệ thuật và mang đậm hơi thở của thời đại.

Phim sẽ được lần lượt ra mắt trên các chuyến bay của Vietnam Airlines từ tháng 1/2024. Dưới đây là một số hình ảnh của phim lần này.

Hình ảnh bảo tàng hình bông hoa sen giữa Vịnh Hạ Long (Ảnh: Vietnam Airlines).

Hình ảnh mô phỏng khoang máy bay hiện đại (Ảnh: Vietnam Airlines).

Minh họa quy định an toàn bay rõ ràng (Ảnh: Vietnam Airlines).

Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính được ứng dụng trong video (Ảnh: Vietnam Airlines).