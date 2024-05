Nhà văn Mỹ Paul Auster của "Khởi sinh của cô độc" qua đời vì ung thư phổi

Tháng 3/2023, nhà văn Siri Hustvedt, người vợ thứ hai của Auster, tiết lộ chồng đang điều trị bệnh ung thư sau khi được chẩn đoán mấy tháng trước đó.

Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông, Baumgartner, kể về một nhà văn góa bụa ở độ tuổi 70, được xuất bản vào tháng 10/2023.

Auster được biết đến với "tiểu thuyết hậu hiện đại đầy cách điệu và khó hiểu". Những câu chuyện của ông thường có chủ đề về sự trùng hợp ngẫu nhiên, điều may rủi và số phận.

Nhà phê bình Michael Dirda đã viết vào năm 2008: "Auster đã thiết lập một trong những khía cạnh đặc biệt nhất trong văn học đương đại. Giọng văn của ông ấy có tính thôi miên như Ancient Mariner.

Hãy bắt đầu đọc một trong những cuốn sách của Auster và đến trang thứ hai bạn không thể chọn cách nào khác ngoài việc thưởng thức chúng".

Paul Auster qua đời ở tuổi 77 do biến chứng bệnh ung thư phổi (Ảnh: Christopher Thomond/The Guardian).

Tác giả sinh ra ở Newark (New Jersey, Mỹ) vào năm 1947. Auster cho biết sự nghiệp viết văn bắt đầu từ năm 8 tuổi khi ông không xin được chữ ký từ người hùng bóng chày Willie Mays, vì cả ông và bố mẹ đều không mang theo bút.

Từ đó trở đi, Auster mang bút chì đi khắp nơi. "Nếu có một cây bút chì trong túi, rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy muốn bắt đầu sử dụng nó", ông viết trong một bài luận năm 1995.

Khi đang đi bộ đường dài trong một trại hè ở tuổi 14, Auster đã chứng kiến một cậu bé cách mình chỉ vài cm bị sét đánh và chết ngay lập tức. Đây là sự kiện mà ông nói "đã thay đổi hoàn toàn" cuộc đời mình và ông nghĩ đến khoảnh khắc đó mỗi ngày.

Nhà phê bình Laura Miller viết vào năm 2017 rằng những điều may rủi đã trở thành chủ đề lặp đi lặp lại trong tiểu thuyết của Auster.

Auster học tại Đại học Columbia trước khi chuyển đến Paris vào đầu những năm 1970, nơi ông làm nhiều công việc khác nhau, bao gồm cả dịch thuật. Tại đây, ông sống với bạn gái - nhà văn Lydia Davis.

Năm 1974, cặp đôi trở lại Mỹ và kết hôn. Năm 1977, họ chào đón con trai Daniel nhưng ly thân không lâu sau đó.

Tháng 1/1979, cha của Auster qua đời. Sự kiện này đã trở thành mầm mống cho cuốn hồi ký đầu tiên của ông - The Invention of Solitude (Khởi sinh của cô độc) - xuất bản năm 1982.

Bước đột phá đến với Auster vào năm 1985, khi City of Glass (Thành phố thủy tinh) - cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong bộ ba The New York Trilogy - ra mắt công chúng.

Auster và người vợ thứ 2 Siri Hustvedt tại nhà ở Brooklyn vào năm 2020 (Ảnh: Alamy).

Auster xuất bản thường xuyên trong suốt những năm sau đó, viết hơn 10 cuốn tiểu thuyết bao gồm: Moon Palace (1989), The Music of Chance (1990), The Book of Illusions (2002) và Oracle Night (2003).

Ông cũng tham gia lĩnh vực điện ảnh, viết kịch bản cho Smoke do Wayne Wang đạo diễn, nhờ đó đã giành được giải thưởng Tinh thần độc lập cho kịch bản đầu tiên hay nhất vào năm 1995.

Năm 1981, Auster gặp nhà văn Siri Hustvedt và họ kết hôn vào năm sau. Năm 1987, họ có một cô con gái - ca sĩ, diễn viên Sophie.

Năm 2006, Auster được trao giải thưởng Hoàng tử xứ Asturias của Tây Ban Nha về văn học. Năm 1993, ông được trao giải thưởng Médicis Étranger cho tiểu thuyết Leviathan.