Vì sao tác giả "I Will Always Love You" từ chối đề cử, từ chối dựng tượng?

Tác giả "I Will Always Love You" từ chối đề cử, nhưng... bị từ chối

Đầu tuần này, nữ ca sĩ - nhạc sĩ huyền thoại người Mỹ - Dolly Parton (76 tuổi) tuyên bố rằng bà xin rút khỏi danh sách những đề cử những nghệ sĩ được giới thiệu sự nghiệp trong Đại sảnh danh vọng Rock & Roll. Theo bà Parton, bà chưa xứng đáng với đề cử này. Dù vậy, ban tổ chức đứng sau hoạt động bình chọn đã tuyên bố bà Dolly Parton không thể xin rút lui.

Vấn đề nằm ở chỗ tên của bà Dolly Parton đã được đưa vào danh sách bầu chọn chính thức từ trước khi bà tuyên bố xin rút tên. Hiện tại, bà đang đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách bầu chọn của công chúng.

Đại sảnh danh vọng Rock & Roll là một bảo tàng nằm ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ. Bảo tàng này xoay quanh lịch sử dòng nhạc Rock & Roll, giới thiệu về sự nghiệp của những nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc cùng nhiều nhân vật khác đã tạo nên dấu ấn đậm nét, cũng như tầm ảnh hưởng lớn trong dòng nhạc này. Bảo tàng này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1995.

Trong tuyên bố đưa ra mới đây, đại diện Đại sảnh danh vọng Rock & Roll cho hay: "Chúng tôi rất ngưỡng mộ tài năng của bà Dolly và rất tự hào vì đã có thể đề cử bà trong danh sách bầu chọn lần này, với hy vọng có thể giới thiệu về sự nghiệp của bà trong bảo tàng.

Bà Dolly cùng với 16 nhân vật được đề cử khác trong lượt bầu chọn của năm nay đã được đưa vào danh sách bầu chọn chính thức công bố hồi đầu tháng này. Chúng tôi đã gửi danh sách này tới 1.200 người bỏ phiếu, đa số họ là nghệ sĩ, để họ cùng chúng tôi cân nhắc về việc giới thiệu những nghệ sĩ xứng đáng vào Đại sảnh danh vọng".

Trước động thái xin rút tên của bà Parton, đại diện Đại sảnh danh vọng Rock & Roll đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự khiêm tốn của nữ nghệ sĩ gạo cội: "Tất cả chúng ta đã thấy được sự khiêm tốn của bà Dolly Parton. Bà là một nghệ sĩ tài năng và là một con người khiêm nhường, đó là lý do tại sao chúng ta yêu mến bà - một biểu tượng được hàng triệu fan trên khắp thế giới hâm mộ".

Thực tế, bà Dolly Parton nổi tiếng với thể loại nhạc đồng quê, bà Parton có những thử nghiệm với thể loại Rock & Roll, nhưng đây không phải thể loại âm nhạc thế mạnh của bà.

Khi xin rút khỏi danh sách đề cử, bà đã giải thích: "Tôi không muốn cuộc bình chọn gặp phải những tranh cãi vì tôi". Bà Parton không muốn "tranh suất" vào Đại sảnh danh vọng Rock & Roll với những nghệ sĩ đậm chất Rock & Roll hơn mình.

Động thái của bà Parton đã nhận được nhiều sự khen ngợi của các bạn đồng nghiệp, bởi bà nhìn nhận rõ hướng đi trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Dù vậy, đại diện Đại sảnh danh vọng Rock & Roll từng khẳng định rằng Rock & Roll cũng có nguồn gốc từ những thể loại âm nhạc khác, như nhạc blues, nhạc đồng quê, và Rock & Roll không nên bị định nghĩa giới hạn là một thể loại âm nhạc bó hẹp, mà nên hiểu là một thể loại có tác động tới văn hóa của giới trẻ.

Dolly Parton thay đổi phong cách thời trang qua năm tháng (Video: Vogue/YouTube).

Dolly Parton từng từ chối việc được dựng tượng

Hồi tháng 2/2021, bà Dolly Parton cũng đã từ chối kế hoạch dựng tượng bà tại quê nhà - bang Tennessee, Mỹ. Bà Dolly Parton chia sẻ rằng bà cảm thấy không phù hợp khi dựng tượng mình ở thời điểm ấy, xét đến hoàn cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên khắp thế giới.

Kế hoạch dựng tượng bà Dolly Parton từng được nhà chức trách ở bang Tennessee, Mỹ, đưa ra thảo luận. Tennessee là quê nhà của bà Dolly Parton. Bà đã có gần 7 thập kỷ hoạt động trong nền công nghiệp âm nhạc. Bà Dolly Parton đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên khắp thế giới.

Kế hoạch dựng tượng bà Dolly Parton từng được nhà chức trách ở bang Tennessee, Mỹ, đưa ra thảo luận (Ảnh: New York Post).

Sau khi biết thông tin về kế hoạch dựng tượng, bà Dolly Parton đã đề nghị nhà chức trách bang Tennessee tạm hoãn việc xem xét dựng tượng bà tại thành phố Nashville.

Trong chia sẻ chính thức đưa ra, bà Parton từng nói: "Trước tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới ở thời điểm hiện tại, tôi không nghĩ việc dựng tượng tôi là một việc phù hợp vào lúc này".

Bà cũng cảm ơn nhà chức trách về ý tưởng của họ, bà khẳng định rằng bản thân cảm thấy rất vinh dự, tự hào và thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với dự định tốt đẹp mà nhà chức trách dành tặng cho bà.

"Tôi hy vọng rằng trong tương lai vài năm nữa, hoặc có thể là khi tôi đã ra đi, nếu các bạn cảm thấy tôi vẫn còn xứng đáng với điều ấy, vậy thì khi đó tôi sẽ rất tự hào được dựng tượng ở thành phố thủ phủ của bang Tennessee quê nhà của tôi, với tư cách một người dân Tennessee đầy biết ơn đối với nguồn cội", bà Parton nói thêm.

Trước đó, nhà chức trách bang Tennessee đã cân nhắc ý tưởng này nhằm mục đích tôn vinh những đóng góp của bà Dolly Parton - một người dân bản xứ của bang - trong lĩnh vực nghệ thuật, cũng như những đóng góp xây dựng của bà dành cho quê nhà từ trước đến nay.

Xuyên suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật rất thành công của mình, bà Parton luôn quan tâm tới các hoạt động thiện nguyện.

Trong sự nghiệp âm nhạc, bà Parton từng có 25 ca khúc đứng đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard của Mỹ dành cho thể loại nhạc đồng quê (Ảnh: New York Post).

Trong sự nghiệp âm nhạc, bà Parton từng có 25 ca khúc đứng đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc Billboard của Mỹ dành cho thể loại nhạc đồng quê, cho tới giờ đây vẫn là kỷ lục đối với một nữ ca sĩ người Mỹ.

Bà Dolly Parton còn có 44 album nhạc đồng quê từng lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard, đây cũng là một kỷ lục đối với bất cứ ca sĩ nào tại Mỹ. Bà Dolly Parton có 110 đĩa đơn từng xuất hiện trên bảng xếp hạng trong vòng 40 năm qua. Bà đã giành được 10 giải Grammy và 50 đề cử ở các hạng mục.

Bà Parton đã sáng tác hơn 3.000 ca khúc trong sự nghiệp của mình, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới ca khúc trứ danh "I Will Always Love You". Bà cũng thuộc vào nhóm nghệ sĩ tài năng từng nhận được đề cử ở những giải thưởng danh giá hàng đầu trong nền công nghiệp giải trí của Mỹ, như giải Oscar, Grammy, Tony, Emmy.

Bên cạnh vai trò là một nữ nhạc sĩ - ca sĩ, bà còn từng là một diễn viên xuất hiện trong các phim như "Rhinestone" (1984), "Steel Magnolias" (1989), "Straight Talk" (1992) và "Joyful Noise" (2012).