Huyền thoại "siêu vòng một" sau 43 năm: Vị của... "gừng già"

Dân trí Nữ ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ Dolly Parton là huyền thoại của dòng nhạc đồng quê. Đặc biệt, bà sở hữu vòng một trứ danh, vẻ đẹp vòng một của bà đã trở thành nguồn cảm hứng cho những ca khúc.

Hiện tại, ở tuổi 75, nữ ca sĩ Dolly Parton vừa tái hiện lại hình ảnh của mình trên trang bìa tạp chí Playboy hồi năm 1978, nhân dịp chào đón sinh nhật của chồng bà - ông Carl Dean (hiện 79 tuổi).

Nữ ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ Dolly Parton (hiện 75 tuổi) được xem là huyền thoại của dòng nhạc đồng quê. Bà có một sự nghiệp thành công cả trong lĩnh vực sáng tác và biểu diễn. Bà đã sáng tác hơn 3.000 ca khúc, trong đó có ca khúc kinh điển "I Will Always Love You".

Dolly Parton đã bán được hơn 100 triệu đĩa hát trên khắp thế giới, từng giành được rất nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, bao gồm 50 đề cử Grammy và 11 lần thắng giải, trong đó có cả giải cống hiến trọn đời. Bà là một trong số ít những nghệ sĩ của Mỹ từng nhận được đề cử tại cả 4 giải thưởng đình đám nhất trong nền công nghiệp giải trí, gồm giải Oscar, Grammy, Tony, Emmy.

Bà Dolly Parton được xem là một trong những nữ nghệ sĩ tài năng và gợi cảm hàng đầu của nền công nghiệp âm nhạc Mỹ. Bà từng từ chối nhiều lời mời chụp hình cho tạp chí Playboy, nhưng sau cùng, bà đã nhận lời chụp hình cho ấn bản tháng 10/1978.

Thực tế, một nét trứ danh trong ngoại hình của bà chính là vòng một "siêu gợi cảm". Vòng một của bà đã được đề cập đến như một nguồn cảm hứng, một nét gợi cảm trứ danh trong một số ca khúc như "Dolly Parton's Hits", "No Show Jones", "Make Me Proud"...

Bà Dolly Parton từng từ chối nhiều lời mời chụp hình cho tạp chí Playboy, nhưng sau cùng, bà đã nhận lời chụp hình cho ấn bản tháng 10/1978.

Bà Dolly và ông Carl kết hôn hồi năm 1966 khi bà mới 20 tuổi, còn ông 23 tuổi. Dù bà Dolly là ngôi sao lớn nhưng chồng bà nằm ngoài mọi sự quan tâm của truyền thông - công chúng.

Ông không phải người trong giới giải trí và thích cuộc sống bình lặng, kín đáo. Bằng cách riêng của mình, ông Carl đã giữ cho cuộc sống cá nhân có được sự lặng lẽ như mong muốn, dù vợ ông - bà Dolly rất nổi tiếng.

Ngay cả trong giai đoạn bà Dolly ở đỉnh cao sự nghiệp, ông Carl vẫn đứng ngoài luồng thông tin xoay quanh bà, ông không xuất hiện cùng bà tại các sự kiện, đến mức có những người cảm thấy quá lạ lùng và cho rằng cuộc hôn nhân này kỳ thực không tồn tại và ông Carl... không có thực, vì ông chẳng bao giờ xuất hiện chính thức bên bà Dolly.

Dù vậy, cuộc hôn nhân này là thực và ông Carl hoàn toàn có thực, hai ông bà Carl và Dolly đã gắn bó với nhau được 57 năm.

Trong một đăng tải hài hước trên mạng xã hội Twitter, bà Dolly Parton viết: "Các bạn có còn nhớ tôi từng nói rằng tôi muốn chụp hình cho tạp chí Playboy năm tôi 75 tuổi không? Giờ tôi đã ở tuổi 75 rồi đây, nhưng họ không còn xuất bản tạp chí Playboy nữa.

Chồng tôi luôn yêu thích hình bìa tạp chí Playboy mà tôi từng chụp, nên tôi đã cố gắng làm điều gì đó để ông ấy cảm thấy vui thích trong ngày sinh nhật. Ông ấy vẫn luôn nghĩ tôi thật đẹp đẽ và quyến rũ sau 57 năm gắn bó và tôi cũng không muốn ông ấy thay đổi suy nghĩ này".

Ngay cả trong những hình ảnh và clip mới nhất, ông Carl vẫn không lộ diện, người ta chỉ được nhìn thấy ông từ phía sau lưng. Hai ông bà quen nhau ở thành phố Nashville và bắt đầu hẹn hò từ năm 1966 khi bà 18 tuổi, còn ông 21 tuổi. Họ kết hôn hai năm sau đó trong một hôn lễ nhỏ.

Ngay từ đầu, ông Carl đã muốn ở ngoài mọi sự quan tâm của truyền thông - công chúng, và quả thực ông đã làm được điều đó một cách rất triệt để.

Ban đầu, bà Dolly được biết tới với vai trò nhạc sĩ, khi sự nghiệp ca hát của bà phát triển, ngay từ đầu, ông Carl đã muốn ở ngoài mọi sự quan tâm của truyền thông - công chúng, và quả thực ông đã làm được điều đó một cách rất triệt để.

Chia sẻ về người bạn đời lạ lùng của mình, bà Dolly từng nói: "Chúng tôi hoàn toàn đối lập, nhưng điều đó khiến mọi việc trở nên vui vẻ, hài hước. Tôi không bao giờ biết ông ấy sẽ nói gì hay phản ứng như thế nào. Ông ấy luôn khiến tôi bị bất ngờ. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, sâu sắc, nhưng cũng rất hài hước.

Tất cả những gì người ta được biết về ông Carl là qua những bức ảnh cũ của hai ông bà, không ai biết diện mạo hiện tại của ông ra sao.

Ông ấy luôn khiến tôi cười và giúp cho tôi cảm thấy vui vẻ. Bản thân ông ấy cũng là người luôn vững vàng, bình an trong nội tâm. Ông nhà tôi thích cuộc sống tĩnh lặng ở trong nhà, ông ấy biết tôi hoàn toàn khác với ông ấy. Tôi luôn cảm thấy mình đi chưa đủ, trải nghiệm chưa nhiều. Ông ấy thích điều đó ở tôi.

Ông ấy cũng là người độc lập, không cần tôi phải luôn ở bên ông ấy, bản thân tôi cũng thế. Nhưng khi chúng tôi ở cạnh nhau, chúng tôi có nhiều điểm chung khiến cho mối quan hệ vợ chồng có thể bền lâu. Chúng tôi cùng yêu thích cuộc sống đơn giản. Chúng tôi cùng biết cách giữ bình tĩnh, sống an lạc và tạo nên những khoảng thời gian tuyệt vời khi ở bên nhau".

Huyền thoại "siêu vòng một" sau 43 năm: Vị của... "gừng già"

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/People