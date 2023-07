Theo tin do tờ tin tức New York Post (Mỹ) đưa, phía Bộ Văn hóa của Ý đã liên hệ với hai tỷ phú Elon Musk và Mark Zuckerberg để gợi ý rằng, nếu trận đấu thực sự được tổ chức, hai vị tỷ phú giàu có và nổi tiếng hàng đầu thế giới có thể tới so găng tại đấu trường La Mã Colosseum ở Rome, Ý.

Trước thông tin chưa chính thức này, tỷ phú Elon Musk (52 tuổi) đã ngầm xác nhận về tính nghiêm túc của thông tin, anh có đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Vậy là sẽ có cơ hội được so găng ở đấu trường La Mã Colosseum".

Nếu trận đấu thực sự được tổ chức, tỷ phú Elon Musk và Mark Zuckerberg có thể so găng tại đấu trường Colosseum (Ảnh: New York Post).

Cuộc đấu này bắt đầu được "khơi mào" từ ngày 20/6, tỷ phú Elon Musk vốn chỉ "nói đùa" trên mạng xã hội rằng anh sẵn sàng đấu quyền anh với tỷ phú Mark Zuckerberg. Câu đùa của Elon Musk đã được trả lời rất nghiêm túc, Mark Zuckerberg đáp lại rất ngắn gọn thông qua một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Hãy cho tôi biết địa điểm".

Hiện tại, tỷ phú Elon Musk đang cùng luyện tập với Lex Fridman, một nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và cũng là một bậc thầy trong bộ môn jiu-jitsu. Trước đây, tỷ phú Mark Zuckerberg cũng đã có thời gian tích cực luyện tập jiu-jitsu dưới sự hướng dẫn của Lex Fridman.

Đấu trường La Mã 2.000 năm tuổi là niềm tự hào của nước Ý và là một kỳ quan của thế giới (Ảnh: New York Post).

Theo nguồn tin mà New York Post có được, phía Bộ Văn hóa của Ý cho biết nếu hai vị tỷ phú muốn thi đấu ở đấu trường La Mã Colosseum, họ sẽ phải cam kết tham gia một cuộc đấu có tính thử thách nhưng không mang nhiều yếu tố bạo lực.

Trước thông tin mới này, tỷ phú Elon Musk đã phấn khích trích dẫn lại lời thoại của nhân vật nam chính trong phim Gladiator (Võ sĩ giác đấu - 2000): "Điều chúng ta làm bây giờ sẽ vang vọng vào vĩnh cửu".

Hiện tại, tỷ phú Elon Musk đang cùng luyện tập với võ sĩ Lex Fridman (Ảnh: New York Post).

Tỷ phú Mark Zuckerberg đã luyện tập jiu-jitsu trong vài năm trở lại đây, anh còn chơi giỏi nhiều bộ môn thể thao (Ảnh: New York Post).

Hiện tại, thông tin về trận đấu này vẫn chưa thực sự rõ ràng, dù các bên vẫn tiếp tục tung ra những tin tức và hình ảnh cho thấy họ sẵn sàng thượng đài so găng. Nếu trận đấu thực sự diễn ra tại đấu trường La Mã Colosseum, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 1.500 năm, một trận đấu được tổ chức tại đấu trường cổ kính này.

Đấu trường La Mã Colosseum từng có sức chứa 50.000 khán giả. Đây là đấu trường cổ đại lớn nhất từng được xây dựng. Nơi đây đã từng diễn ra những cuộc đấu sống còn giữa các võ sĩ giác đấu. Công trình này hiện tại chỉ còn khả năng chứa khoảng vài trăm khán giả. Những sự kiện được tổ chức tại đấu trường này trong đời sống văn hóa đương đại của Ý thường là các sự kiện văn hóa.

Năm 2003, danh ca người Anh Paul McCartney từng tổ chức một đêm nhạc nhằm mục đích từ thiện tại đấu trường Colosseum. Khán giả có mặt tại đêm nhạc chỉ vào khoảng 400 người, mức giá vé khi ấy là 1.500 USD/người.